Ekonomi 3 milyar lirayı cebimizde taşıyoruz
TÜRKİYE EKONOMİSİ

3 milyar lirayı cebimizde taşıyoruz

Yılın ilk yarısında dolaşıma 190 milyon 28 bin 400 TL bozuk para sunuldu. 2009'dan bu yana tedavüle verilen madeni paranın değeri 2 milyar 921 milyon 224 bin 768 TL'ye ulaştı. 6 ayda tedavüle verilen madeni ufaklık para miktarı 460 milyon 410 bin adede yükseldi.

Haber Merkezi AA
Türk halkının cebindeki madeni ufaklık para sayısı 2009'dan bu yana da 8 milyar 146 milyon 620 bin 562 adet olarak kayıtlara geçti.
Türk halkının cebindeki madeni ufaklık para sayısı 2009'dan bu yana da 8 milyar 146 milyon 620 bin 562 adet olarak kayıtlara geçti.

Yılın ilk yarısında 190 milyon 28 bin 400 TL bozuk para dolaşıma sunulurken, 2009'dan bu yana cebimize giren bozuk paranın toplam değeri 2 milyar 921 milyon 224 bin 768 TL'ye ulaştı.

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, 6 ayda tedavüle verilen madeni ufaklık para miktarı 460 milyon 410 bin adede yükseldi.

Tedavüle sunulan madeni paraların değeri yılın ilk yarısında 190 milyon 28 bin 400 TL olarak hesaplanırken, ilk çeyrekte cebimize 67 milyon 397 bin 400 TL'lik bozuk para girdi.

Verilere göre, 6 ayda 134 milyon 880 bin adet 1 lira, 50 milyon 490 bin adet 50 kuruş, 61 milyon 680 bin adet 25 kuruş, 88 milyon 20 bin adet 10 kuruş, 110 milyon 700 bin adet 5 kuruş ve 14 milyon 640 bin adet 1 kuruş dolaşıma sunuldu.

Türk halkının cebindeki madeni ufaklık para sayısı 2009'dan bu yana da 8 milyar 146 milyon 620 bin 562 adet olarak kayıtlara geçti. Söz konusu dönemde tedavüle verilen madeni paraların toplam değeri ise 2 milyar 921 milyon 224 bin 768 lira oldu.

En çok 5 kuruş, en az 1 kuruş var

Darphane verilerine göre, 2009'dan bu yana tedavüle en çok 5 kuruş, en az ise 1 kuruş verildi.

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2009 yılından bu yana piyasaya 1 milyar 957 milyon 171 bin 750 adet 5 kuruş sunuldu. Söz konusu dönemde piyasaya 1 milyar 937 milyon 978 bin 50 adet 10 kuruş, 1 milyar 898 milyon 570 bin 512 adet 1 lira, 1 milyar 211 milyon 777 bin 250 adet 25 kuruş, 850 milyon 290 bin 450 adet 50 kuruş ve 290 milyon 832 bin 550 adet 1 kuruş verildi.

  • Darphane'nin 2009-2019 döneminde ve bu yılın ilk yarısında piyasaya sunduğu madeni para miktarı ve değeri şöyle:
  • Adet bazında
  • 2009-2019 yılları 2019 yılı (ilk 6 ay)
  • 1 TL 1.898.570.512 134.880.000
  • 50 Kuruş 850.290.450 50.490.000
  • 25 Kuruş 1.211.777.250 61.680.000
  • 10 Kuruş 1.937.978.050 88.020.000
  • 5 Kuruş 1.957.171.750 110.700.000
  • 1 Kuruş 290.832.550 14.640.000
  • Toplam 8.146.620.562 460.410.000
  • Değer bazında (TL) 2009-2019 yılları 2019 yılı (İlk 6 ay)
  • 1 TL 1.898.570.512 134.880.000
  • 50 Kuruş 425.145.225 25.245.000
  • 25 Kuruş 302.944.313 15.420.000
  • 10 Kuruş 193.797.805 8.802.000
  • 5 Kuruş 97.858.588 5.535.000
  • 1 Kuruş 2.908.326 146.400
  • Toplam tutar (TL) 2.921.224.768 190.028.400

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