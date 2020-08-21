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Ekonomi 3 saatte 64 milyonluk rekor satış
TÜRKİYE EKONOMİSİ

3 saatte 64 milyonluk rekor satış

TOKİ güvencesinde Erciyes Küçük Sanayi sitesi Yapı Kooperatifi tarafından hayata geçirilen Mobilyacılar sitesinde 32 ticari işyeri yatırımcıların ilgi odağı oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​3 saatte 64 milyonluk rekor satış.
​3 saatte 64 milyonluk rekor satış.

Erciyes Kss Mobilya Kent içerisinde bulunan ve Emlak Yönetim aracılıyla %10 peşin - 120 ay vade ile satışa sunulan işyerleri yüksek katılımla yeni sahiplerini buldu. 242.200 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa çıkan işyerleri açık artırmada üç saat gibi kısa sürede 32 işyerinin hepsi satılarak, 64 milyon TL gelir elde edildi.

MOBİLYA SEKTÖRÜMÜZÜ VİTRİNE ÇIKARIYORUZ

İhalede Konuşma yapan Erciyes Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ercan SARIKAYA;

"Kayseri Mobilyasının toptan ve perakende olarak yurt içinde ve yurt dışında daha fazla pay almasını sağlamak amacıyla başladığımız projeleri tek tek hayata geçiriyoruz. Kooperatif olarak her zaman ilklere İmza attık. 763 adet 400.000 m2 kapalı üretim yerleri şu an faaliyette, Mobilya'nın AR-GE merkezi MOBİTEK tamamlandı çalışıyor, Türkiye’nin ilk çatı uygulamalı GES Kooperatifi tesisi şu anda sitemizin kullandığı elektriği doğal yollardan güneşten üretiyor, Mobilya sektöründe yeniliğin öncüsü olacak Green Paint Su Bazlı Boya tesisi inşaatı tamamlanmak üzere ve Çok yakında açılacak olan KUMSmall Factory AVM ile Kayseri Mobilyasını vitrine çıkarıyoruz. Mobilyadan-giyime, ayakkabıdan-çantaya, halıdan-aydınlatmaya, eğlenceden-yeme içmeye kadar tam bir yaşam alanı olarak karma bir Avm formatında yılın 365 gün daimî fuar alanı olarak sektöre hizmet edecek. Türkiye’nin ve Avrupa’nın en büyük Alışveriş merkezi unvanını elinde bulunduran KUMSMALL FACTORY AVM Bölgedeki illere perakende yurt içi ve yurt dışına toptan satış sloganı ile Mobilya sektörünün yeni buluşma noktası olacak diyen Başkan SARIKAYA ; ihaleye katılan kişi ve firmalarımıza teşekkür ederek. Hayırlı uğurlu olmasını temennisinde bulundu.

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