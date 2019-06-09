Ekonomi 3 sektöre 3 dilde yatırımcı çekilecek
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TÜRKİYE EKONOMİSİ

3 sektöre 3 dilde yatırımcı çekilecek

Çinli ve Arap girişimcilerin Türkiye pazarında daha etkin yer alması için, Enerji Bakanlığı tarafından İngilizce haricinde Çince ve Arapça yatırım rehberi hazırlandı. Son yıllarda yenilenebilir enerji başta olmak üzere yabancı firmaların en fazla rağbet ettiği alanlardan olan enerji sektöründe rekabet de artacak.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, elektrik, doğalgaz ve maden sektörlerinde yabancı yatırımcıların Türkiye’ye olan ilgisini artırmak için hazırladığı yatırım rehberlerini Çince ve Arapça olarak da yayınlayacak. Bakanlık, İngilizce ile birlikte 3 dilde ve 3 sektörde kömüre dayalı elektrik üretimi, doğal gaz ithalatı, ticareti ve altyapının geliştirilmesi ile maden arama konularında yabancı girişimcilere yol haritası sunacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in talimatı ile ilki 2018 yılında İngilizce olarak hazırlanan Türkiye’nin enerji ve madencilik sektörlerindeki mevcut durumu, potansiyeli, yatırım fırsatları ve başlıca piyasa aktörlerini tanıtan rehberler bu kez Arapça ve Çince olarak yayınlanacak.

YEKA DAHA ETKİN ANLATILIR

Rehberlerde Türkiye’nin makroekonomik görünümünü gösteren temel istatistiki verilerle beraber yatırımcılara yönelik 3 sektörde geniş kapsamlı bilgiler yer alacak. Elektrik sektöründe Türkiye’nin uzunca bir süredir büyük başarı ile uyguladığı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) süreçleri ile yerli kömür yakıtlı elektrik üretim santralleri ihaleleri ve diğer yatırım fırsatları ile ilgili girişimciler bilgilendirilecek. Doğal gaz sektöründe ise LNG ticareti ve sürece EPİAŞ’ın da dahil olmasıyla ortaya çıkan fırsatlara ilişkin bilgilendirmelere yer verilecek. Maden sektöründe ise yabancı yatırımcılar için yeni mevzuat düzenlemeleri ve teşvikler hakkında açıklayıcı bilgiler rehberde bulunacak.

FİRMALARA YOL HARİTASI

YEKA, kömüre dayalı elektrik üretimi, doğal gaz ithalatı, ticareti ve altyapının geliştirilmesi ile maden arama, işletme ve ihracatı konularına yönelik Türkiye’deki yatırım potansiyelinin güncel istatistiki bilgilerle sunulduğu rehberlerde, aynı zamanda bu sektörlerde yatırım yapmak isteyen girişimcilerin nasıl bir yol izlemesi gerektiğine ilişkin bilgilendirmelerde yer alacak.

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Çince ve Arapça versiyonları ile artık 3 dilde sunulan rehberler, Türkiye’nin içerik ve hedef bakımından enerji sektöründe yatırımcılara yönelik bir yol haritası olarak en kapsamlı çalışmalardan biri oldu. Yatırım rehberlerine Enerji Bakanlığı’nın internet adresindeki “bilgi merkezi” başlığından da erişilebiliyor.

TÜRKİYE’NİN İLK ‘RÜZGAR TÜNELİ’

Süleyman Ekinci
  • Savunma, uçak ve otomotiv sanayisi gibi önemli alanlara ilişkin yüksek aerodinamik testlerin yapılmasına olanak sağlayacak Türkiye’nin ilk rüzgar tünelinin yapımı tamamlandı Toplam 25 milyon liraya mal olan yatırım hakkında açıklamalarda bulunan OSTİM Sanayici ve İş İnsanları Derneği (OSİAD) Başkanı Süleyman Ekinci, ODTÜ Rüzgar Tüneli adı verilen test merkezi projesiyle Türkiye’nin böyle bir merkeze sahip 8. ülke konumuna geleceğini söyledi. Ekinci, merkezde, sanayi sektöründeki parçaların aerodinamik, ısı, ışık gibi faktörlerle dayanıklılık testleri gerçekleştirilmesinin yanında uzay araçlarının yüksek güvenirlik gerektiren testlerinin de yapılacağını anlattı. Projenin OSTİM’deki Sey Metal firmasına ait olduğunu dile getiren Ekinci, Firmanın projeyi ODTÜ’den aldığını, 24 ayda tamamladığını ve tesisin 0,3 mach rüzgar hızına sahip, üç farklı test odasına sahip olduğunu bildirdi.
  • ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
  • Yatırım rehberleri ile özellikle yabancı yatırımcıların Türkiye’deki yatırım imkânlarına dikkatleri çekilirken, enerji sektörünün diğer alt sektörleri için de yatırım rehberi hazırlanmasına yönelik çalışmalar sürdürüldüğü öğrenildi. Enerji sektörüne yatırım yapmak isteyen yabancı yatırımcıları yönlendirme, bilgilendirme amacıyla birebir görüşmeler ve yönlendirmeler de Enerji Bakanlığınca yapılmaya devam ediyor.

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