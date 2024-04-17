3. ülkelere de izin vermiyoruz

Ticaret Bakanlığı, ticaret kısıtlaması kapsamında üçüncü ülkelerin de 1.019 ürünü Türkiye üzerinden İsrail'e gönderemediğini bildirdi. Türkiye'nin Gazze'de soykırım ve katliam yapan İsrail'e karşı devreye aldığı ihracat kısıtlamasında yeni detaylar ortaya çıktı. Ticaret Bakanlığı, kısıtlamaya tabi olan 54 kalemde 1.019 ürünün 9 Nisan'dan bu yana ihracat tescil işleminin yapılmadığını net bir dille açıkladı.

SİSTEM ANINDA UYARIYOR

Ayrıca üçüncü ülkelerin de Türkiye idaresindeki lojistik deposu, serbest bölge ve limanlardan İsrail'e ürün gönderemeyeceği vurgulandı. Bu bölgelerdeki işlemlerde İsrail'e gönderilmesi yasaklanan ürünlerden herhangi birisinin listeye dahil edilmesi halinde sistem anında uyarı veriyor. Söz konusu gümrükleme işlemin yasaklandığı ilgili taraflara bildiriliyor. Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kısıtlama kararının alındığı günden önce gümrükte ihracat tescili yapılmış herhangi bir yasak kapsamındaki ürünün yola çıkmasını tezvirat haline getirme çabası, sadece uluslararası dış ticaret, gümrükleme, lojistik mevzuatını ve prosedürlerini bilmemekle ya da kötü niyetle açıklanabilir" denildi.

SPEKÜLASYONA GEÇİT YOK

Yasaklanan ürünlerin; antrepolar (gümrük vergisine konu olup da henüz vergi ve resimleri ödenmemiş malların korunduğu yer), serbest bölgeler, geçici depolama yerleri ve transit ticaret yoluyla dahi İsrail'e gönderilmelerinin kısıtlama kapsamına dahil edildiğine dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Türkiye Cumhuriyeti devleti ve hükümetinin bu konuda aldığı karar, üzerinde kötü niyetli spekülasyonlara fırsat vermeyecek kadar açık ve nettir ve sıkı bir şekilde uygulanmaktadır. Vatandaşlarımızın bu tür yalan ve yanlış haberlere itibar etmemelerini ve müsterih olmalarını rica ederiz. Türkiye Cumhuriyeti olarak ilk günden beri yanlarında olduğumuz Filistinli kardeşlerimizin her zaman, her alanda, her platformda yanlarında olmaya devam edeceğiz."

1.019 ürün özenle seçildi

Ticaret Bakanlığı, kısıtlama kararının İsrail Gazze'de ateşkes ilan edene kadar yürürlükte kalacağını duyurmuştu. Bu kapsamda İsrail açısından büyük önem taşıyan ve tedarikinin büyük bir kısmını Türkiye’den yaptığı 1.019 ürün teker teker seçilerek listeye eklendi. Çimento, demir ve bakır kabloların yüzde 25-30’luk kısmını Türkiye'den tedarik eden İsrail’in özellikle inşaat işlerinin ambargo ile yavaşlaması öngörülüyor. Hem lojistik hem de ürün maliyetlerinde artış yaşanması da bekleniyor.

180 liman ve 19 serbest bölge

8 bin 333 kilometre kıyı şeridine sahip Türkiye'de toplam 180 adet liman ve iskele mevcut. Türkiye'de ayrıca 19 adet faal serbest bölge bulunuyor. Serbest bölgelerden 2023'te yapılan ihracat yıllık bazda yüzde 10,7 artarak 12,7 milyar dolara ulaştı. İsrail'e ihracat kısıtlaması kapsamında bu bölgelerden 9 Nisan 2024 itibarıyla resmi gümrükleme işlemi yapılmıyor. Yalnızca bu tarihten önce resmi gümrükleme işlemi tamamlanmış ürünlerin transferi yapılabiliyor.







