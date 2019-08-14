300 milyar dolara ulaşacak

Mastercard’ın CrescentRating ile birlikte Müslüman turistlerin seyahat tercihlerine yönelik yayınladığı “Müslümanların Seyahat Tercihleri Endeksi” raporuna göre Müslüman seyahat pazarının 2026 yılında 300 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Bu pazarın yüzde 60’ını 18-34 yaş arasındaki Y ve Z kuşağı oluşturuyor ve Müslüman turistler giderek dijitalleşiyor. Rapora göre dijitalleşme konusunda öncü olan Y ve Z kuşağının 2026 yılında online seyahat pazarında yapılacak harcamanın yüzde 60’ını gerçekleştireceği belirtiliyor.

MOBİL KANALLAR ETKİN KULLANILMALI

Bu nedenle, ülkelerin ve hizmet sağlayıcıların dijitalleşmeye önem vermeleri gerektiğini vurgulayan rapor, ayrıca tüm yaşlardaki Müslüman turistler için sosyal medya uygulamalarını da geliştirmelerini öneriyor. Müslüman turistler, gidecekleri yerler hakkında araştırmayı web sitelerinden yapıyorlar ve online rezervasyonu tercih ediyorlar. Konaklama ve restoran tercihlerinde en önemli kriterin “ücretsiz internet” hizmeti olduğu dikkat çekiyor.

ÖDEMELER NAKİT YAPILIYOR

Konakladıkları otellerde “Namaz zamanlarının odadaki TV ekranından görüntülenebilmesi” kriteri ise 3. sırada yer alıyor. Rapora göre, Müslüman turistler seyahat deneyimlerini de gezi sırasında anında paylaşıyorlar. Rezervasyonu online yaptırmalarına karşılık, konaklama için ödemeyi kredi kartı ile yaparken ulaşım, yeme-içme ve gezdikleri tarihi/doğal yerler için ödemeyi ağırlıklı olarak nakit yapıyorlar. Müslümanların Seyahat Tercihleri endeksinde Türkiye genel sıralamada 4. sırada yer alıyor ancak havayolu bağlantılarının bulunması, ulaşım kolaylığı ve vizesiz ulaşım imkanları açısından en üst sırada olduğu dikkat çekiyor.

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İSTANBUL 3. SIRADA YER ALDI

Türkiye’yi sırasıyla Malezya, Tayland, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar takip ediyor. Mastercard tarafından yayınlanan Hedef Şehirler Endeksi raporunun 2018 sonuçlarına göre ise; İstanbul, Avrupa yatılı ziyaretçi sayısı sıralamasında üçüncülüğünü korurken, dünyada ise bir basamak yükselerek 9. sıraya çıktı. Antalya ise 2016 yılında 5,89 milyon ziyaretçiyi ağırlarken, 2017 yılında büyük bir sıçrama yaparak 9,42 milyon ziyaretçiye ulaştı. 2018 raporunda dünya sıralamasında 20 milyon ziyaretçi ile Bangkok ilk sıradaki yerini korurken, ilk 10 şehir sıralaması Londra, Paris, Dubai, Singapur, New York, Kuala Lumpur, Tokyo, İstanbul ve Seul şeklinde oldu.