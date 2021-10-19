Konut tüketimi garanti altında

Türkiye, dünyada ısınma talebinin arttığı kış mevsimine depoları dolu giriyor. Tuz Gölü ve Silivri yer altı doğal gaz depolarında 3 milyar metreküpün üzerinde bir gaz kullanıma hazır tutuluyor. Mevcut şartlardaki stok kış mevsiminde Türkiye’nin yaklaşık 33 günlük konut tüketimine denk geliyor.
Doğal gaz depolama alanındaki çalışmalarını sürdüren Türkiye şu ana kadar hizmete aldığı tesislerde 3 milyar metreküpün üzerinde gazı hazır bulundururken, zorlu kış mevsimindeki 33 günlük konut tüketimini de garanti altına aldı. Türkiye’ye kesintisiz enerji sağlamak amacıyla büyük ölçekli proje ve yatırımlar gerçekleştiren BOTAŞ, enerji arz güvenliğini teminat altına almak, ekonomik ve güvenli enerji sağlamak için faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. Türkiye’de Silivri Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisleri ile tuz kavernalarından oluşan Tuz Gölü Doğal Gaz Yer Altı Depolama Tesisi olmak üzere iki ayrı sahada depolama tesisi bulunuyor. Silivri bütün olarak tamamlandığında 4.6 milyar standart metreküp, Tuz Gölü ise 5.4 milyar standart metreküp depolama kapasitesine sahip olacak. Silivri ve Tuz Gölü tesislerinde hâlihazırda depoların toplam doluluk oranı yüzde 75’e yükseldi.
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3 MİLYAR METREKÜPÜN ÜZERİNDE GAZ HAZIR
Kış mevsimi öncesi Tuz Gölü ve Silivri’de kasım ayı ortalarına kadar doğal gaz enjeksiyonunun devam etmesi planlanıyor. Depolar mevcut envanter ile değerlendirildiğinde, kış mevsimi boyunca doğal gaz iletim sistemine gaz sağlayacak duruma ulaştı. Kullanılabilir durumdaki yaklaşık 3 milyar metreküp doğal gaz geçtiğimiz yılın ocak ayı tüketim rakamları dikkate alındığında Türkiye’nin konutlardaki yaklaşık olarak 33 günlük kullanımına denk geliyor.
10 ÜLKEDEN LNG
Türkiye’nin LNG giriş kapasitesi ise günlük 133 milyon standart metreküp olup toplam giriş kapasitesi ise günlük 359 milyon metreküpe ulaştı. Son yıllarda enerji alanında büyük projelere imza atılan Türkiye uzun dönemli sözleşmeleri kapsamında hâlihazırda Rusya, İran ve Azerbaycan’dan boru hatları vasıtasıyla doğal gaz, Cezayir başta olmak üzere 10’un üzerinde farklı ülkeden de (sıvılaştırılmış doğalgaz) LNG ithalatı yapıyor.
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ERTUĞRUL GAZİ GÖREVDE
Türkiye mobil depoya da sahip. 25 Haziran’da hizmete alınan ilk FSRU gemisi Ertuğrul Gazi yaklaşık 110 milyon standart metreküp doğal gaza eş değer 170 bin metreküp sıvı LNG depolama kapasitesine sahip. Depoladığı bu LNG’nin günlük 28 milyon metreküplük miktarını gazlaştırarak doğal gaz şebekesine verme imkanı bulunuyor.