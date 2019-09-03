Fiyatlar en çok erik ve kavunda düştü.

İstanbul Ticaret Odası'nca (İTO), Ağustos 2019'da İstanbul'da perakende fiyatı artan ve azalan harcama kalemleri açıklandı. Buna göre, İTO'nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi'nde yer alan 242 ürünün 73'ünün perakende fiyatı artarken, 34 ürünün fiyatı düştü, 135 ürünün fiyatı ise değişmedi.

Ağustos ayında Gıda Harcamaları grubu grubunda yer alan uzun ve kısa filtreli sigaralar yüzde 27,27 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürünler oldu. Ağustosta Yaş Kuru Sebze Ve Meyve Grubunda yer alan erik yüzde 26,16 ve kavun, yüzde 14,79 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürünler oldu.