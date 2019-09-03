Ekonomi 34 ürünün fiyatı düştü
TÜRKİYE EKONOMİSİ

34 ürünün fiyatı düştü

İTO, Ağustos ayında İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan harcama kalemlerini açıkladı. Buna göre, geçen ay İTO'nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi'nde bulanan 242 ürünün 73'ünün perakende fiyatı artarken, 34 ürünün fiyatı düştü, 135 ürünün fiyatında değişiklik olmadı. .

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fiyatlar en çok erik ve kavunda düştü.
Fiyatlar en çok erik ve kavunda düştü.

İstanbul Ticaret Odası'nca (İTO), Ağustos 2019'da İstanbul'da perakende fiyatı artan ve azalan harcama kalemleri açıklandı. Buna göre, İTO'nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi'nde yer alan 242 ürünün 73'ünün perakende fiyatı artarken, 34 ürünün fiyatı düştü, 135 ürünün fiyatı ise değişmedi.

Ağustos ayında Gıda Harcamaları grubu grubunda yer alan uzun ve kısa filtreli sigaralar yüzde 27,27 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürünler oldu. Ağustosta Yaş Kuru Sebze Ve Meyve Grubunda yer alan erik yüzde 26,16 ve kavun, yüzde 14,79 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürünler oldu.

İstanbullular neye uğradığını şaşırdı: İSPARK’ta yüzde 70’e varan zam!
EKONOMİ
İstanbullular neye uğradığını şaşırdı: İSPARK’ta yüzde 70’e varan zam!
Hakkaride terör operasyonu

Hakkari'de terör operasyonu

​Kıran Operasyonu kapsamında 2 terörist daha etkisiz hale getirildi.
Eymenin katilleri tutuklandı

Eymen'in katilleri tutuklandı

5 yaşındaki çocuğu döve döve öldürmüşlerdi.
Falcao resmen Galatasarayda

Falcao resmen
Galatasaray'da

Transfer etkileyici bir video ile duyuruldu.
AK Parti'den<br>4 isme ihraç talebi

AK Parti'den
4 isme ihraç talebi

AK Parti MYK toplantısından ihraç kararları.
Askerlerini çekiyor

Askerlerini çekiyor

​2001 yılında başlayan işgalde yeni dönem.
Fenerbahçe'de <br>bir devir sona erdi

Fenerbahçe'de
bir devir sona erdi

​Sarı lacivertlilerin tecrübeli kalecisi futbola veda etti.
TSK<br>hazırlığını yapıyor

TSK
hazırlığını yapıyor

​AK Parti'den 'güvenli bölgeye' ilişkin açıklama.
Sahih-i Buhari<br>10 günde hatmedildi

Sahih-i Buhari
10 günde hatmedildi

500 öğrenciye icazet sertifikaları takdim edildi.
Gustavo<br>Fenerbahçe'de

Gustavo
Fenerbahçe'de

Sarı-lacivertli kulüp, transferi KAP'a bildirdi.
Hayata <br>yan bakanlar

Hayata
yan bakanlar

Sokaklarda ve pistlerde drift yapanlara sorduk.
Brexit'i ertelemeyeceğim

Brexit'i ertelemeyeceğim

​'31 Ekim'de ayrılacağız, 'ama'sı veya 'eğer'i yok'
'Ödüllü işçi' de kovuldu

'Ödüllü işçi' de kovuldu

Bulduğu dolar dolu cüzdanı polise teslim etmişti.
CİMER'e yazmışlar

CİMER'e yazmışlar

Türkiye, taciz ve işkenceyle öldürülen Eymen'e ağlıyor.
Yapacak bir şey yok

Yapacak bir şey yok

Şenol Güneş'ten Galatasaray eleştirilerine cevap.
UCM kararını gözden geçiriyor

UCM kararını gözden geçiriyor

​Mavi Marmara Davası avukatları karardan memnun.
İstanbullular neye <br>uğradığını şaşırdı!

İstanbullular neye
uğradığını şaşırdı!

İSPARK'a yüzde 70'e varan zam geldi...
81 ile gönderildi

81 ile gönderildi

İçişleri Bakanlığından 'trafik tedbirleri' talimatı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.