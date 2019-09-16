35 milyon araç kullandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, İstanbul-İzmir arasını 3,5 saate düşüren otoyolu bugüne kadar 35 milyon aracın kullandığını söyledi. Bakan Turhan, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun tüm etaplarının 4 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle kullanıma açıldığını, 5 Ağustos itibarıyla da hizmet vermeye başladığını belirtti. Otoyolun Marmara Bölgesi'ni Ege, Batı Akdeniz ve Batı Anadolu bölgelerine bağlayan önemli ulaşım akslarından olduğunu ifade eden Turhan, projenin yapım çalışmalarının 2010'da başladığını dile getirdi. Turhan, tüm etapların hizmete alındığı 5 Ağustos'tan bugüne kadar ise 4 milyon 600 bin otomobil eşdeğeri aracın otoyolu kullandığını bildirdi.

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