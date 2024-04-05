35 milyon tatil yolcusu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün sürmesi nedeniyle 30 ila 35 milyon vatandaşın seyahat etmesini beklediklerini, bu kapsamda kara, hava ve demir yollarında tüm önlemleri aldıklarını ifade etti. Uraloğlu, "Özellikle oto yollar başta olmak üzere trafik yoğunluğu fazla olan devlet yollarında bakım, onarım gibi çeşitli nedenlerle eksilen şeritler trafiğe açıldı. Ayrıca kazaların yoğun yaşandığı noktalarda daha sıkı tedbirler alabilmek için İçişleri Bakanlığı ile işbirliği yaptık. Vatandaşlarımızdan daha dikkatli olmalarını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.





TRENLERDE KAPASİTE ARTTI

Uraloğlu, bayram nedeniyle yüksek hızlı tren seferlerinin yanı sıra anahat ve bölgesel trenlerde de kapasite artışı yaptıklarını anımsatarak, şöyle devam etti: "Yüksek hızlı tren hatlarında 5 Nisan'dan itibaren başlayacak ek seferlerle 18 bin 84 koltuk kapasitesi artışı sağlayacağız." Uraloğlu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) tarafından gerekli tüm hazırlıkların yapıldığına da dikkati çekti. Uraloğlu, otobüs firmalarına, turizm taşımacılığında kullanılan otobüsleri de kullanmalarına yönelik izin verdiklerini belirterek, şunları kaydetti: "Korsan taşımacılık yapan, sefer izni olmadan faaliyet gösteren, izinli olmayan yerlerde yolcu indiren veya bindiren, fahiş fiyatlarla otobüs bileti kesen firmalara idari para cezası kesilecek. Ayrıca, otobüs firmaları tarafından ek seferler konulmak suretiyle taleplerin karşılanması için de talepte bulunduk.





EK SEFERLER DE DOLMAYA BAŞLADI

Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Genel Başkanı Birol Özcan, otobüs biletlerinin tükenmesi sonrası açılan ek seferlerin de dolmaya başladığını söyledi. Özcan, "16 Nisan'a kadar ek seferlerin yapılması için bakanlık izin verdi. Biz de ek seferlerimizi açtık. Ramazan bayramı için ana seferlerimiz zaten doluydu. Ek seferler de dolmaya başladı. Bugünden itibaren otobüs seferleri dolu. Günlük otobüs seferlerimiz 1000 ila 1100 sefer iken yarından itibaren 2 binlere çıkacak. Bu sefer sayısıyla pandemiden önceki otobüs sefer sayılarına yaklaşmış durumdayız. Bayram tatilinin 9 gün olması bunda etkili. Bu bayram bereketli bir bayram olacak." ifadelerini kullandı. Özcan, vatandaşlara, otogarlardan kalkan firmalardan bilet alma çağrısında bulundu.





Köprü ve otoyollar ücretsiz

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, bayramda köprü ve otoyolların ücretsiz olacağını söyledi. Uraloğlu, "Karayolları Genel Müdürlüğünün işletmesindeki köprü ve otoyollar Cumhurbaşkanımızın kararıyla 9 gün süresince cumartesi sabah itibariyle bayram tatili sonuna kadar ücretsiz olacak. Trafiğin yoğun olduğu karayolu güzergâhlarımızda yol çalışmalarına da ara verdik. Trafiğin yoğun olan tatil bölgelerinde ek önlemler aldık. Tatil süresince devam eden yol bakım onarım çalışmalarına asgari düzeye indirdik" diye konuştu.



