Ekonomi 350 OSBde AB dönüşümü
TÜRKİYE EKONOMİSİ

350 OSB'de AB dönüşümü

Türkiye’de faaliyet gösteren 350 organize sanayi bölgesi Avrupa sanayisine uyumda gerekli olan yeşil sertifika almak için kolları sıvadı. OSBÜK Başkanı Memiş Kütükçü, “OSB’lerimize, 12 ön koşul ve 20 kriterde değerlendirilme yapılarak Yeşil OSB Sertifikası verilecek” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​350 OSBde AB dönüşümü
Fotoğraf: Arşiv

Yeşil dönüşüm, 2022-2024 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program’da (OVP) da yer alırken, yeşil ekonomiye geçiş sürecine ilişkin politika ve tedbirler belirlendi. Türkiye’de faaliyet gösteren 350 OSB’de sertifika almak için hazırlıklarını tamamladı.

ÇEVREYE DUYARLI SANAYİ BÖLGESİ

OVP’de, iklim değişikliğinin etkisini tüm dünyada daha şiddetli bir şekilde göstermesinin, sürdürülebilirlik kavramı çerçevesinde yeşil ekonomiye geçiş sürecinin önemini artırdığı ifade edildi.

Tarımın geleceği kırsal kalkınmada
EKONOMİ
Tarımın geleceği kırsal kalkınmada
  • Gelişmiş ülkelerin öncülüğünde küresel düzeyde ekonomi politikalarında iklim değişikliğinin ağırlığının arttığına işaret edilen OVP’de, sanayide ve ekonomi genelinde yeşil dönüşümün gerekliliği vurgulandı. Bu kapsamda, iklim değişikliği politikalarıyla uyumlu şekilde, çevreye duyarlı yeşil OSB’lere ilişkin çalışmalar yapılacak. Yeşil OSB ile yeşil endüstri bölgesi sertifikasyon sistemi tamamlanarak, çevreye duyarlı, sürdürülebilir sanayi ve döngüsel ekonomi alanları oluşturulmasına hız verilecek.

Memiş Kütükçü
Memiş Kütükçü

İLK KEZ OVP’DE YER ALIYOR

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, Avrupa Yeşil Mutabakatı ile birlikte Türkiye’nin de gündemine hızla gelen “sanayide yeşil dönüşüm”ün ilk defa bir Orta Vadeli Program’da yer aldığını söyledi. OSB’lerin Türkiye’nin en planlı ve çevreci sanayi alanları olduğunu belirten Kütükcü, “Arıtma tesislerimizle, güneş enerjisi başta olmak üzere kurulu kapasitesi 1000 megavatı aşan ve her geçen gün artan yenilenebilir enerji santrallerimizle, yeşil alanlarımızla ve diğer çevreci uygulamalarımızla OSB’ler olarak Türkiye’nin bu süreçteki en güçlü yanıyız” diye konuştu.

KOBİ'lerin yeşil sınavı
EKONOMİ
KOBİ'lerin yeşil sınavı

Gıdadaki vurgunu bitirecek 2 adım
EKONOMİ
Gıdadaki vurgunu bitirecek 2 adım
  • Kütükcü, ülkenin sanayi üretiminin yüzde 40’ını gerçekleştiren OSB’lerdeki yeşil dönüşüme uyum sürecinin Türkiye’nin Avrupa pazarındaki hakimiyetini koruması ve geliştirmesi açısından çok önemli olduğuna işaret ederek, “OSB’lerimiz devletimizin de desteğiyle yeşil dönüşüm sürecindeki tüm adımları atmaya hazır” dedi.

12 ÖN KOŞUL 20 KRİTERE BAKILACAK

OVP’de yer alan “Yeşil OSB Sertifikasyon Sistemi”ne de değinen Kütükcü, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile OSBÜK tarafından Yeşil OSB Sertifikasyon Sistemi üzerinde çalışıldığını dile getirdi. Hedeflerinin Türkiye’deki tüm OSB’leri Yeşil OSB Sertifikası ile sertifikalandırmak olduğunu vurgulayan Kütükcü, şunları kaydetti: ”Bu çalışmayla OSB’lerimiz, enerji verimliliğinden yenilenebilir enerji kapasitesine, çevreci üretim proseslerinden atıkların bertarafına kadar şu an için belirlenen 12 ön koşul ve 20 kriterde değerlendirilecek ve Yeşil OSB Sertifikası ile sertifikalandırılacak. Hedefimiz, ülkemizdeki tüm OSB’lerimizi Yeşil OSB Sertifikası ile daha verimli, daha çevreci ve daha rekabetçi bir hale getirmek.”

Abone Ol Google News
Hali içler acısı

Hali içler acısı

​Sarıyer'deki mezarlık kaderine terk edildi.
Beyin tümörüne yenildi

Beyin tümörüne yenildi

​Eski Milletvekili Ahmet Edip Uğur hayatını kaybetti.
Bitcoin ateşi: El Salvadorda halk sokaklara döküldü

14 yaşındaki çocuk ölümden döndü: Okula işe gidemiyoruz.

Bin 300 yıllık keşif

Bin 300 yıllık keşif

Assos'ta devam eden kazılarda bulundu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.