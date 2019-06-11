Ekonomi 357 hektara trüf bahçesi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

357 hektara trüf bahçesi

Türkiye'de üretilen trüf mantarı için önümüzdeki 20 yılda toplam 350 milyon dolarlık ihracat hedefi belirlendi. Döviz getirisi yüksek ürün için çıtayı yüksek tutan Orman Genel Müdürlüğü, bu kapsamda 357 hektar alanda trüf bahçesi kurdu.

Yasemin Asan Yeni Şafak
Trüf Bahçesi
Trüf Bahçesi

Türkiye, dünya pazarlarının aranan mantarı trüf için 350 milyon dolarlık ihracat hedefi belirledi. Bu çerçevede Orman Genel Müdürlüğü, 357 hektar alanda trüf bahçesi kurdu. 5-6 yıl öncesine kadar ekonomik değeri bilinmeyen trüf mantarı bugün avcılardan yatırımcılara, tüketicilerden turizmcilere kadar her toplum kesiminin ilgi odağı oldu. Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü (OGM), döviz getirisi yüksek trüf mantarı için çıtayı yüksek tuttu.

ÖZEL EYLEM PLANI HAZIR

Toprak altında yetişen yeraltı mantarının meyvesi olan trüf, dünyada her geçen yıl değerini ve pazarını artırıyor. Doğal olarak yetişmesi trüf yetiştiriciliği bakımından Türkiye’nin uygun şartlara sahip olduğunu gösteriyor. Bu çerçevede Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Orman Genel Müdürlüğü Türkiye’nin zenginliklerini tespit etmek, kamuoyu farkındalığını artırmak, kırsalda yaşayanlara yeni bir ekonomik kazanç kapısı açmak ve bu zenginliği ülke ekonomisine kazandırmak için Trüf Ormanı Eylem Planı hazırlamıştı.

2 TON ÜRETİME ULAŞILDI

Eylem Planı kapsamında trüf mantarı teşhisi ekolojisi, ekonomisi, bahçe kurulumu, doğada aranması, saklama, kamuoyu farkındalığı ve orman köylüsünün dikkatini çekmek gayesi ile değişik ilgi gruplarından 4 bin kişiye pratik ve teorik eğitim verildi. Fidanlıklarda trüf aşılı meşe fidanları üretilerek 357 hektar alanda trüf bahçeleri tesis edildi. Bu çalışmalar ile 5-6 yıl önce hiç üretimi olmayan bu mantardan 2018 itibarıyla 2 ton üretim gerçekleştirildi.

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FİYATI 100 İLA BİN 500 EURO

Trüf mantarı Türkiye’de bugün itibarıyla 200’e yakın ailenin geçim kaynağı oldu. Çok sınırlı bir coğrafyada doğal olarak yayılış göstermesi ve az miktarda toplanmasından dolayı fiyatı türü, cinsi ve kalitesine göre kilosu 100 ile bin 500 avro arasında değişiyor.

HEDEF YÜZDE 10 PAZAR PAYI

Trüf avcılığı olarak adlandırılan toplayıcılık ile 16 milyon TL’lik ihracat rakamına ulaşıldı. Çok sayıda özel sektör yatırımcısı trüf bahçesi kurdu ve kurmaya da devam ediyor. Günümüzde dünyada 3,5 milyar dolarlık bir ticaret hacmine sahip olan trüfün yüzde 45’ini Fransa, yüzde 35’ini İspanya, yüzde 20’sini İtalya ve diğer ülkeler sağlıyor. Türkiye hedefi ekonomistlerin tahminlerine göre önümüzdeki 20 yıl içinde dünya çapında yıllık 6 milyar dolarlık bir ticaret hacmine sahip olacak bu alandan kısa vadede yüzde 10 pay alarak, 350 milyon dolarlık bir ticaret hacmine ulaşmak.

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