3600 bu ay sonu tamam

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, “Kamu personelinin 3600 ek göstergeden faydalanması konusunda en kapsamlı düzenlemeyi yapacağımızı ifade etmek isterim; bu ayın sonunda bitirmiş olacağız” dedi. Bilgin, ATO Kongre Merkezi’nde ‘36’ncı İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası’ kapsamında düzenlenen ‘Sosyo-Ekonomik Boyutu ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ açılış programına katıldı.

EN KAPSAMLI DÜZENLEME

Bakan Bilgin, 3600 ek gösterge hakkında memur sendikaları ile son bir toplantı yapacaklarını belirterek, “Bu toplantıda değerlendirmemizi yaparak bu ayın sonunda onu bitirmiş olacağız. Kamu personelinin 3600 ek göstergeden faydalanması konusunda en kapsamlı düzenlemeyi yapacağımızı ifade etmek isterim; bu ayın sonunda bitirmiş olacağız. Ayrıntısını o gün paylaşacağız” diye konuştu. Bakan, ayrıntıların ardından konunun hemen Meclis gündemine geleceğini söyledi.

SÖZLEŞMELİ PERSONELİN TAYİN HAKKI GÜNDEMDE

Sözleşmeli personelin tayin hakkı ve emeklilikle ilgili düzenlemeler konusunda da çalışma yaptıklarını belirten Vedat bilgin, “Küresel ölçekte yaşanan tedarik zincirlerinin kopması, bunların meydana getirdiği birçok başka sebebin de eklendiği enflasyon ortamına karşı, Türkiye sosyal politikaları devreye sokmakta tereddüt etmiyor. Adım adım bütün uygulanacak her şeyi gözden geçiriyoruz, bunları da adım adım uygulamaya sokacağız. Çalışanlarımızı, emeklilerimizi enflasyon karşısında koruyacağız. Türkiye artık dünyanın her tarafına üretim yaparak mal, ürün, hizmet satarak gücünü gösterecek bir haldedir ve karşısına çıkan bütün sorunları yenebilecek bir ülkedir. Kimse endişe etmesin” ifadelerini kullandı.

REKLAM

İŞ YERİ İHMALİNE SIFIR TOLERANS

Bakan Bilgin, işçi sağlığı ve güvenliğine ilişkin, “Emeği korumak bizim birinci görevimiz. İş yeri ihmallerine sıfır tolerans. Bu konuda emeği koruyacak, çalışanları koruyacak bütün tedbirleri almak görevimiz, uygulatmak da denetimler de bizim sorumluluğumuzdur. Can kaybına da imkan aralayacak bir kapı bırakmayacağız, bu konuda tavrımız kesin. Denetimlerde de her aşamada sorumluluğu üstleneceğiz, taviz yok” dedi.

Vedat Bilgin

‘Koruyucu tedbirler alıyoruz’

Bilgin, yüksek enflasyona ilişkin “Enflasyonun karşısında özellikle çalışanlarımızı, işçilerimizi, emekçilerimizi, kamu personelimizi koruyacak tedbirleri almak durumundayız. Çalışanlarımıza dönük koruyucu tedbirleri ortaya koymak zorundayız. Çalışmalarımızı bu yönde yoğunlaştırdık. Önümüzdeki 6 aylık enflasyon değerlendirmesi yaptığımız zaman çalışanlarımızı, emeklilerimizi enflasyon karşısında koruyacak kapsamlı bir çalışma yapacağız. Asgari ücretten verginin kaldırılması tarihi bir adımdır. Türkiye’nin konuştuğu, talep edilen bir mevzuyu gerçekleştirdik. Kimsenin endişesi olmasın. Çalışanlar, emeklilerimizi ve emekçiyi koruyacak programı hazırlıyoruz, bununla da ilgili çalışmalarımız devam ediyor” diye konuştu.