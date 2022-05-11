Ekonomi 3600 bu ay sonu tamam
TÜRKİYE EKONOMİSİ

3600 bu ay sonu tamam

Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ek gösterge konusundaki çalışmanın bu ay sonunda tamamlanacağı müjdesini verdi. Bilgin, kapsamlı bir düzenlemenin hızla Meclis’e getirileceğini söyledi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
3600 bu ay sonu tamam
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, “Kamu personelinin 3600 ek göstergeden faydalanması konusunda en kapsamlı düzenlemeyi yapacağımızı ifade etmek isterim; bu ayın sonunda bitirmiş olacağız” dedi. Bilgin, ATO Kongre Merkezi’nde ‘36’ncı İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası’ kapsamında düzenlenen ‘Sosyo-Ekonomik Boyutu ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ açılış programına katıldı.

EN KAPSAMLI DÜZENLEME

  • Bakan Bilgin, 3600 ek gösterge hakkında memur sendikaları ile son bir toplantı yapacaklarını belirterek, “Bu toplantıda değerlendirmemizi yaparak bu ayın sonunda onu bitirmiş olacağız. Kamu personelinin 3600 ek göstergeden faydalanması konusunda en kapsamlı düzenlemeyi yapacağımızı ifade etmek isterim; bu ayın sonunda bitirmiş olacağız. Ayrıntısını o gün paylaşacağız” diye konuştu. Bakan, ayrıntıların ardından konunun hemen Meclis gündemine geleceğini söyledi.

SÖZLEŞMELİ PERSONELİN TAYİN HAKKI GÜNDEMDE

Sözleşmeli personelin tayin hakkı ve emeklilikle ilgili düzenlemeler konusunda da çalışma yaptıklarını belirten Vedat bilgin, “Küresel ölçekte yaşanan tedarik zincirlerinin kopması, bunların meydana getirdiği birçok başka sebebin de eklendiği enflasyon ortamına karşı, Türkiye sosyal politikaları devreye sokmakta tereddüt etmiyor. Adım adım bütün uygulanacak her şeyi gözden geçiriyoruz, bunları da adım adım uygulamaya sokacağız. Çalışanlarımızı, emeklilerimizi enflasyon karşısında koruyacağız. Türkiye artık dünyanın her tarafına üretim yaparak mal, ürün, hizmet satarak gücünü gösterecek bir haldedir ve karşısına çıkan bütün sorunları yenebilecek bir ülkedir. Kimse endişe etmesin” ifadelerini kullandı.

İŞ YERİ İHMALİNE SIFIR TOLERANS

Bakan Bilgin, işçi sağlığı ve güvenliğine ilişkin, “Emeği korumak bizim birinci görevimiz. İş yeri ihmallerine sıfır tolerans. Bu konuda emeği koruyacak, çalışanları koruyacak bütün tedbirleri almak görevimiz, uygulatmak da denetimler de bizim sorumluluğumuzdur. Can kaybına da imkan aralayacak bir kapı bırakmayacağız, bu konuda tavrımız kesin. Denetimlerde de her aşamada sorumluluğu üstleneceğiz, taviz yok” dedi.

Vedat Bilgin
Vedat Bilgin

‘Koruyucu tedbirler alıyoruz’

  • Bilgin, yüksek enflasyona ilişkin “Enflasyonun karşısında özellikle çalışanlarımızı, işçilerimizi, emekçilerimizi, kamu personelimizi koruyacak tedbirleri almak durumundayız. Çalışanlarımıza dönük koruyucu tedbirleri ortaya koymak zorundayız. Çalışmalarımızı bu yönde yoğunlaştırdık. Önümüzdeki 6 aylık enflasyon değerlendirmesi yaptığımız zaman çalışanlarımızı, emeklilerimizi enflasyon karşısında koruyacak kapsamlı bir çalışma yapacağız. Asgari ücretten verginin kaldırılması tarihi bir adımdır. Türkiye’nin konuştuğu, talep edilen bir mevzuyu gerçekleştirdik. Kimsenin endişesi olmasın. Çalışanlar, emeklilerimizi ve emekçiyi koruyacak programı hazırlıyoruz, bununla da ilgili çalışmalarımız devam ediyor” diye konuştu.

3600 ek göstergede son viraj: Milyonlarca çalışan gözünü yarınki toplantıya çevirdi
FOTOĞRAF 11
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3600 ek gösterge düzenlemesinde kritik günler. Mayıs ayında sonuçlanması beklenen 3600 ek gösterge için son toplantı tarihi belli oldu.
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Ek göstergenin yükselmesiyle maaş, emekli aylıkları ve ikramiyelerde artışlar olacak. Memur ve memur emeklisinin gözü bu düzenlemede.
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3600 ek gösterge meslek kanunuyla öğretmenlere verildi. Yeni düzenlemeyle polis, hemşire ve din görevlileri de bu hakka sahip olacak.
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3600 EK GÖSTERGEDE SON DURUM<br><br>Ek göstergelerle ilgili Bakan Bilgin mayıs ayı içerisinde tamamlanacağını işaret etti. Son toplantıda ek göstergenin kapsamı tamamlanmış olacak. Burada ek gösterge kapsamında olmayan memurların sisteme dahil edilip edilmemesi tartışılıyor.
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\"4 milyon aktif memurumuz yararlanmış olacak. Şu an 3 milyon 175 bin memurumuz aktif olarak ek gösterge kapsamındadır.
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Yaklaşık 850 bin civarında memurumuz ek gösterge kapsamı dışında. Bunların sisteme dahil edilip edilmemesi söz konusu olacak. Emekli memurumuz 2 milyon civarında. Toplamda 6 milyon aktif ve pasif memurumuzu ilgilendiren ek gösterge konusu mayıs ayında sonlanmış olacak.\"
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EK GÖSTERGE TOPLANTISI NE ZAMAN?<br><br>TRT Haber'in haberine göre, son toplantının ise 10 Mayıs'ta yapılması planlanıyor. Ardından taslak teklif haline getirilerek Meclis'e sevk edilecek. Bu yasama döneminde düzenlemenin yasalaşması bekleniyor.
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Kamu çalışanları için ek göstergenin yükselmesi üç farklı ödeme türünü etkileyecek. 3600 ek gösterge alacak memurların maaşları, emekli aylıkları ile emekli olurken aldıkları ikramiyelerde artış olacak.<br><br>
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3600 EK GÖSTERGE NEDİR?<br><br>Yapılan çalışmaların odak noktasında emekliler var. Unvan, sınıf, hizmet ve derecelere göre farklılık gösteren ek gösterge, bir başka adıyla da katsayı, devlet memurlarının çalışırken maaşlarının, Emekli ikramiyelerinin ve emekli maaşlarının hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama yöntemi. Emeklilik maaşı ve ikramiyesi bu hesaba göre yapılıyor.
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3600 ek göstergede son viraj: Milyonlarca çalışan gözünü yarınki toplantıya çevirdi
3600 ek gösterge ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Son viraja girildi. Öğretmen, polis, hemşire, din görevlileri dahil birçok meslek grubundan milyonlarca memur ve memur emeklisini etkileyecek olan 3600 ek göstergede üçüncü ve son toplantı 10 Mayıs'ta gerçekleşecek. Kritik toplantının ardından nihai şeklini alacak olan düzenleme, teklif haline getirilerek Meclis'e sevk edilecek. Peki, 3600 ek göstergenin yükselmesiyle ne olacak, kimler faydalanabilecek? İşte 3600 ek gösterge ile ilgili son bilgiler...

3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge son dakika
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