3600 ek gösterge müjdesi

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, milyonlarca memurun dört gözle beklediği 3600 ek gösterge düzenlemesi konusunda müjde verdi. Turan, Meclis takvimi uygun olursa verdikleri sözü yerine getireceklerini belirtti. 3600 ek gösterge ile ilgili Ankara’da dün gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bülent Turan, “AK Parti'nin söz verip de yapmadığı hiçbir şey yok. Söz verdiğimiz her sözün arkasındayız. Meclis takvimi uygun olursa tüm sözlerimizi yerine getiririz. 3600 ek gösterge talebi takvim uygun olursa seçimden önce çıkarılacak. Meclis kapanmadan torba yasa teklifi gündeme gelebilir” dedi.

Bülent Turan

1.6 MİLYON MEMURU İLGİLENDİRİYOR

1.6 milyon memuru ilgilendiren 3600 ek gösterge düzenlemesi ile beraber hem emekli maaşları hem de memur maaşları ve emekli ikramiyelerinde artışlar olacak. Öğretmen, polis, hemşire, din görevlileri ayırım yapılmaksızın 3600 kapsamına alınırken, yeni göstergeyle emekli olacak memurların maaşları, emekli ikramiyeleri yaklaşık yüzde 20 yükselecek. Emekli ikramiyeleri en az 25 bin lira artacak. Paket kapsamında yaklaşık 280 bin polis, 1 milyon 100 bin öğretmen, 110 bin hemşire, 120 bin din görevlisi bu düzenlemeden yararlanacak.

DAHA ÖNCE DÖRT MESLEK İÇİN DUYURULMUŞTU

Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, konuyla ilgili olarak daha önce yaptığı açıklamada dört meslek grubuyla ilgili bir ek gösterge paketi olacağını duyurmuşlardı. Değişik platformlarda da dile getirilen düzenlemenin kapsamı; polis, öğretmen, hemşire, din görevlisi olarak duyurulmuştu. Ancak yeni düzenlemenin kapsamının nasıl olacağı pek bilinmiyor.

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MEMURSEN: EŞİTLEYİCİ BİR MODEL OLMALI

Ali Yalçın

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, kısa süre önce “3600 ek göstergede verilen sözler tutulsun, tüm kamu görevlilerini kapsayan, paydaşlarıyla birlikte, hukuk devletinin gereğinin işaret ettiği hak ve adalet temelli bir çalışma yapılsın” çağrısında bulunmuştu. Kamu görevlilerinin sorunlarının çözüme kavuşturulması gerektiğini belirten Yalçın, şunları kaydetti: “3600 ek göstergede kapsayıcı ve eşitleyici bir modelin tüm kamu görevlilerini kapsayacak şekilde çalışılması gerekir. Büyüyen Türkiye’nin mimarları olarak kamu görevlilerinin beklentileri yerine getirilsin.”

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