3600 ek gösterge toplantısı ertelendi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin başkanlığında 16 Şubat’ta yapılan ilk toplantının ardından ikinci toplantı da 16 Mart'ta yapıldı. Üçüncü toplantı ise 10 Mayıs’ta planlanıyordu.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın tarafından yapılan açıklamada, "3600 ek gösterge toplantısı Bakanlık tarafından ileri bir tarihe ertelendi" ifadelerine yer verildi.

"MAYIS AYI İÇERİSİNDE BİTİRECEĞİMİZ ÇALIŞMALARDAN BİR TANESİ"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin daha önce yaptığı açıklamada, "Kamu personelinin 3600 ek gösterge meselesi, mayıs ayı içerisinde bitireceğimiz çalışmalardan bir tanesi. Onu da kapsamlı bir şekilde ele aldık, çalışmalarımız nihayete ermek üzere bu ay içerisinde tamamlayacağız ve milletimizle de bunu paylaşacağız. Dolayısıyla çalışanlarımız şundan emin olsunlar, devletimiz sizi asla unutmadı. Türkiye’nin işçileri, Türkiye’nin emekçileri, emeklileri Türk devleti sizin yanınızdadır. Bu enflasyonun tahribatını ortadan kaldıracak çalışmalar önümüzdedir bunları adım adım kamuoyuyla paylaşacağız" ifadelerini kullanmıştı.

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