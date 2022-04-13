3600 ek gösterge’de mayıs hazırlığı

Hükümetin mayıs sonu için tarih verdiği
3600 ek gösterge konusunda sendika-bürokrasi düzeyinde trafik hızlandı. Hükümetin ve yetkili sendika Memur-Sen’in görüştüğü 3600 ek göstergenin 3’üncü toplantısı 10 Mayıs’ta yapılacak. Üçüncü toplantı öncesi ise çalışmalarını tamamlayan Memur-Sen’in taleplerine ilişkin Çalışma Genel Müdürlüğü’nde bir sunum gerçekleştirdiği öğrenildi. KAMUDAKİ HERKESİ KAPSASIN Hemşirelere 14 Mart’ta verilen müjdenin ardından gözler diğer meslek gruplarına çevrildi. Sendika yetkililerin 3600 ek göstergenin belirli meslek grupları ile sınırlı kalmamasını ve kamuda çalışan her meslek grubunu kapsamasını talep ettiği bakanlığın da bu talebe olumlu baktığı belirtiliyor.
Maaşlarda olan yansıtma oranı, ek göstergedeki unvanların korunması, 2200-3600 arası ek göstergede olanların arasındaki makasın düzenlenmesinin de yapılan sunumda yer aldığı kaydedildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin daha önce yaptığı açıklamada
3600 ek gösterge konusunda ‘’Ümidimiz mayıs ayında çalışma tamamlanacak ve Meclis’e intikal ettirilecek’’ demişti.
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Memur ve emekli maaşlarını artıracak 3600 ek gösterge konusunda ayrıntılar netleşmeye başladı. 3600 ek gösterge ile mevcut çalışanların maaşı, emeklilerin ise aylık ve ikramiyelerinde artış olacak.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ek gösterge için yeniden tarih gösterdi. Bakan Bilgin, \"3600 ek gösterge çalışmaları mayıs ayında tamamlanacak ve Meclis'e intikal ettirilecek\" açıklamasını yapmıştı.<br><br>
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin, 3600 ek gösterge düzenlemesinde gelinen son durumu ve temmuz ayında memura verilecek zam oranını TRT Haber'de değerlendirdi.
“Emekli maaşları 5’te 1 oranında artmış olacak”<br><br>Tarkan Zengin, “Yapılan hesaplamalara göre Kamu görevlilerinin çalışma sürelerine göre değişmekle birlikte yaklaşık yüzde 21 ile 22 oranında etkileyeceği ön görülüyor. Örneğin, 6 bin TL emekli maaşı alan bir öğretmen, 3600 ek göstergeye çıkarılması durumunda maaşı 7 bin 200 liraya çıkıyor. Ortalama 1234 lira artışa tekabül ediyor. Bu artış çalışma sürelerine bağlı olarak değişiklik gösterebilir” diye konuştu.
\"Emekli ikramiyeleri de yüzde 21-22 oranında artacak\"<br><br>Emekli ikramiyeleri de benzer şekilde yüzde 21-22 oranında arttığını söyleyen Zengin, \"Emekli olduğunda 200 bin TL olarak alacağı ikramiye, yaklaşık 245 bin TL’ye çıkıyor. Göstergelerdeki bu değişiklik, şu anda emekli durumunda olanları da etkileyecek. Onların maaşlarında da etki görülecek. Mevcut çalışanların maaşlarında, ek göstergelerindeki farklılıklara göre değişebilse de, yaklaşık 115 TL civarında bir artış olacak\" dedi.
Çalışmanın kapsamı 3'üncü toplantıda netleşecek<br><br>Bu çalışma başta polis, öğretmen, hemşire ve din görevlileri ve olmak üzere 4 meslek grubu için başlatıldığını hatırlatan Zengin şu ifadelere yer verdi:
\"İlk kapsam genişlemesi 14 Mart’ta oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız sağlık çalışanlarına müjdeler verdi. O müjdelerden birisi de lisans mezunu sağlık çalışanlarından 3600 ek göstergeye çıkarılmasıydı. Şu anda 11 hizmet kolunun sendikaları, bu kapsamın daha da genişlemesi için görüşmelerini sürdürüyor. Sayın Bakan Bilgin’in işaret ettiği 3’üncü toplantı da 10 Mayıs’ta yapılacak. Bu konularda uzlaşma olursa toplantıda açıklanır.\"<br><br>
\"Kamuda çalışan sözleşmeli personel statünün değişmesini bekliyor\"<br><br>Zengin, \"2200 veya 3000 olan kamu çalışanının 3600’e çıkma beklentileri var fakat daha üst derecelerde zaten 3600’de olanların da beklentileri var. Dolayısıyla statüler arası dengeyi bozmayan adil bir sistemin gelmesi bekleniyor. Kamuda yaklaşık 530 bin sözleşmeli personel var. Yerel yönetimlerde durum biraz daha aciliyet gösteriyor. Yerel seçimlerden sonra belediyelerde sözleşmeli personeller işten çıkarılmıştı. Dolayısıyla kamu çalışanları bir an önce bu statünün değişmesini bekliyor. Bu da önemli bir müjde olur\" şeklinde konuştu.
“Temmuz'da yüzde 22,81 zam cepte”<br><br>Temmuz ayında verilmesi beklenen zam için tahmini sorulan Zengin, \"3 aylık enflasyon (Ocak-Şubat-Mart) 22,81. SSK ve Bağkur emeklileri son 6 aylık TÜFE oranında maaş zammı alıyorlar. 2022 Temmuz’unda yapılacak zam oranı yüzde 22,81 cepte. 3 aylık enflasyon da (Nisan-Mayıs-Haziran) buna eklenerek zam verilecek\" yanıtını verdi.
Memur ve emeklinin maaşına 1 Ocak’tan geçerli olmak üzere 2021’in son 6 aylık (temmuz-aralık) döneminde ortaya çıkan enflasyona göre zam yapılmıştı.
Memur ve memur emeklisine ise yüzde 5’lik ocak ayı toplu sözleşme zammına yüzde 2.5’lik ilave yapılmış böylece toplam zam yüzde 30.95’e çıkmıştı.
SSK ve Bağkur emeklisinin zam oranı da 6 ayda oluşan enflasyona göre yüzde 25.46 olmuştu.
En düşük SSK ve Bağkur emekli maaşı da 1.500 liradan 2 bin 500 liraya yükseltilmişti.
6’şar aylık veriler etkili <br><br>Milyonlarca memur ve emekliye her yıl ocak ve temmuz olmak üzere iki kez zam yapılıyor. Zam oranlarında enflasyon rakamları belirleyici oluyor.
Zam yapılacağı dönemde geriye dönük 6 aylık enflasyon verisi baz alınıyor.
Bunun dışında memur ve memur emeklisinin maaşındaki normal artış oranı, iki yılda bir yapılan toplu sözleşme görüşmeleriyle belirleniyor.
Sözleşmeye göre 6’şar aylık enflasyon, zam oranlarını aşarsa fark da yansıtılıyor.
Memurun son zam pazarlığı 2021’de yapılmıştı. Bu kapsamda memur ve memur emeklisi temmuzda yüzde 7 toplu sözleşme zammı alacak.
Enflasyon ocakta yapılan yüzde 7.5’luk zammı ne kadar geçerse o da fark olarak maaşa yansıtılacak.
İlk 3 ayda enflasyon kümülatif hesapla yüzde 7.5’i aştı. Ocakta yüzde 11.1 olan aylık enflasyon şubatta yüzde 4.81, martta ise yüzde 5.46 olarak gerçekleşti. Böylece son 3 aylık enflasyon yüzde 22.80 oldu ve şimdiden yüzde 15.30 zam farkı (22.80-7.5=15.30) oluştu. Toplam zam yüzde 7+15.30=yüzde 22.30’u buluyor.
3600 ek göstergede son viraj: Emekli ikramiyeleri yüzde 22 artacak
Milyonlarca kişinin merakla beklediği 3600 ek gösterge konusuyla ilgili ayrıntılar netleşiyor. Düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte birçok kamu görevlisi ve emeklisinin maaşlarıyla ikramiyeleri artacak. Çalışmanın kapsamının üçüncü toplantıda netleşmesi beklenirken, oranlarla ilgili yeni açıklamalar da geldi.
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Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Şırnak'ta bir otelde düzenlenen Memur-Sen teşkilat buluşması toplantısında konuştu. <br><br>Yalçın, 3600 ek gösterge konusunda da önemli açıklamalarda bulundu.
Bakanlıkla 3600 ek gösterge konusunu da görüştüklerini belirten Yalçın, \"İkinci toplantıyı bitirdik, üçüncü toplantımız 10 Mayıs'ta gerçekleşecek. O zamana kadar 12 ayrı bakanlıkla bir araya gelme süreci olacak.\" dedi.
\"Bu süreçte hizmet kollarımıza ilişkin teknik ekiplerimiz Çalışma Genel Müdürlüğü ile bir araya gelecek.\" ifadelerini kullanan Yalçın, \"3600 ek gösterge ve ek göstergelerin yeniden düzenlenmesi konusunda bir memnuniyet üretmek, adaletli bir çerçeve meydana getirebilmek için kendi cephemizden katkı sunmuş olacağız.\" ifadelerini kullandı.
Yalçın, açıklamalarını şöyle sürdürdü:<br><br>\"Sözleşmeler konusu da \"Sözleşmeli', 'süreli sözleşmeli', 'kadrolu' gibi farklı istihdam türleri, kamudaki çalışma barışını zorluyor ve bozuyor. Dolaysıyla insanların da iç huzuru bozuluyor.
Nihayetinde son toplu sözleşmede sözleşmeliler konusunu, sözleşmeliye kadro talebimizin 2022 yılında çalışılıp tamamlanması konusunda bir masa kararı aldık.
Çalışmanın tamamlanması için Çalışma ve Güvenlik Bakanlığı ile görüşmeler devam ediyor. Bunun için de iddialıyız kararlıyız.\"
3600 EK GÖSTERGE NEDİR?<br><br>Memurların, aylık maaşlarının, emekli olduktan sonra alacakları aylıkların ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesinde büyük rol taşıyan ek gösterge önemli bir unsurdur. Ek göstergenin yüksek olması emekli aylığı ve emekli ikramiyesinin de yüksek olacağı anlamına gelmektedir.
Bu nedenle memurlar bulunmuş oldukları unvanlarının 1. derece kadrolar için belirlenen ek gösterge rakamlarının yüksek olmasını istemektedirler.
Bu durumdan dolayı da ek göstergesi 3600 olan bir memur ile 2500 olan bir memurun alacağı zam oranları ya da maaş miktarları aynı olmaz.
Bu sebepten dolayı da bir süredir 3600 ek gösterge için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 3600 ek göstergenin yürürlüğe girmesinin ardından öğretmen, hemşire, din görevlisi ve polislerin maaşlarında artış olacak.
3600 EK GÖSTERGE KİMLERE VERİLECEK<br><br>Düzenleme öğretmen, polis, hemşire, din görevlileri ile yönetici pozisyonundaki memurları kapsıyor. Halen maaş, emekli aylığı ve emekli ikramiyeleri 2200'ün altı, 2200 ve 3000 ek göstergeye göre hesaplanan memurlardan 3600'e yükselecek olanların toplam memur sayısının yüzde 90'ını oluşturduğu belirtildi.
Memur-Sen'den 3600 ek göstergeyle ilgili heyecanlandıran açıklama
Milyonların merakla beklediği 3600 ek gösterge çalışmaları ile ilgili Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'dan bir açıklama geldi. Üçüncü toplantının 10 Mayıs'ta yapılacağını hatırlatan Yalçın, taleplerinin 2022'de tamamlanması konusunda kararlı olduklarını belirtti.