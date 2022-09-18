4 ayda 1600 köye ‘yaşam merkezi’

Yaşam merkezlerinde matematikten meslek eğitimlerine kadar birçok atölye düzenleniyor.

Kadın kooperatifleri de yaşam merkezlerine dahil edilecek. Köy okullarının ilkokul olarak kullanılamadığı durumlarda anaokulu, anaokulu olarak kullanılamıyorsa halk eğitimi merkezi olarak kullanılabilmesi amacıyla devam eden proje ile kalkınma hamlesinin tekrar köylerden başlaması amaçlanıyor.

AİLECEK AYNI ÇATI ALTINDA EĞİTİM

Köy yaşam merkezi, ihtiyaçlar doğrultusunda anaokulu, ilkokul, kurs merkezi, kütüphane; matematik, doğa, bilim ve tasarım alanlarında hizmet veren atölyelerle gençlik kampları gibi eğitsel ve sosyal etkinliklerin yapılacağı alanlara dönüşürken çocukların ve ebeveynlerin aynı çatı altında eğitim ve üretim süreçlerine katılmalarını sağlıyor.