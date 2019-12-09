4 ayda ihracatçı yapacak program

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 2005'ten bu yana yürüttüğü ve "firmaları 4 ayda ihracatçı yapan" İhracata İlk Adım Programı'nın yeni etabına başvurular başladı. İTO Başkanı Şekib Avdagiç, İhracata İlk Adım Programı ile KOBİ'lerin ihracat yolculuğuna çıkacağını ve programın amacının, firmalara ihracat odaklı bir bakış açısı kazandırmak olduğunu vurguladı.

Avdagiç, firmaların programla ihracat becerisinin artacağını belirterek, pazar araştırmasından ticari uyuşmazlığa ve markalaşmaya kadar 'hap' bilgiler sunduklarını söyledi.

DANIŞMANLIK HİZMETİ

Bugüne kadar 266 KOBİ'ye ihracat konusunda yönlendirmelerde bulunduklarını ve ihracat danışmanlığı hizmeti sunduklarını aktaran Avdagiç, "Yeni yılda, programa kabul edilecek 20 firmaya da 4 ay boyunca vereceğimiz 64 saat birebir danışmanlık hizmetimizle ihracatın kapılarını açacağız" diye konuştu. Avdagiç, katılacak firmalarda en az 5, en çok 250 çalışanı bulunma ve daha önce 100 bin doların üzerinde ihracat yapmamış olma şartının arandığını bildirdi.

2 FİRMADAN BİRİ İHRACAT YAPIYOR

Şekib Avdagiç

Avdagiç, söz konusu işlemlerin dış ticaretimize katkıyı amaçladığını söyledi. Başkan, programa katılan her 2 firmadan birinin program sonunda ya da program sırasında ihracat yaptığını bildirdi. Avdagiç, şu bilgileri verdi: "Bu yıl yaptığımız programa katılan 20 firmadan 11'i program süresince ya da sonrasında ihracat gerçekleştirdi. 11 firmadan 4'ü ilk defa ve 100 bin doların üzerinde ihracat yapmayı başardı. Bunlar arasında 18 ülkeye 500 bin dolarlık ihracat yapmayı başaran bir oyuncak firmamız ile bir ülkeye 300 bin dolar ihracat yapan aydınlatma firmamız da bulunuyor."

REKLAM