Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Dört milyon kişinin borç ve cezası yapılandırılacak

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, yeniden yapılandırma ile ilgili bir çalışma yaptıklarını, düzenlemeyi istihdam paketine eklemeyi düşündüklerini açıklamıştı.

AK Parti Mali ve İdari İşler Başkanı Vedat Demiröz ise Twitter'dan yaptığı paylaşımda, düzenlemenin kapsamı ile ilgili bilgi verdi.

500 MİLYAR LİRALIK YAPILANDIRMA

Demiröz, "Cumhurbaşkanımızın talimatları ile 4 milyon kişinin 500 milyar liralık vergi ve sigorta borçları, gümrük, trafik, kaçak köprü geçiş cezaları, öğrenci kredi borçları, belediyelere olan çeşitli borçlar ile bazı idari para cezaları yapılandırılacak" dedi.

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