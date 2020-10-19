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Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi Dört milyon kişinin borç ve cezası yapılandırılacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

4 milyon kişinin vergi, sigorta ve kredi borçları ile cezalara yapılandırma

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Dört milyon kişinin borç ve cezası yapılandırılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 4 milyon kişinin 500 milyar liralık vergi ve sigorta borçları, gümrük, trafik, kaçak köprü geçiş cezaları, öğrenci kredi borçları, belediyelere olan çeşitli borçlar ile bazı idari para cezaları yapılandırılacak. Yapılandırmaya ilişkin düzenlemenin yakında Meclis'e gelmesi beklenen istihdam paketine eklenmesi de bekleniyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Foto/arşiv
Foto/arşiv

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, yeniden yapılandırma ile ilgili bir çalışma yaptıklarını, düzenlemeyi istihdam paketine eklemeyi düşündüklerini açıklamıştı.

AK Parti Mali ve İdari İşler Başkanı Vedat Demiröz ise Twitter'dan yaptığı paylaşımda, düzenlemenin kapsamı ile ilgili bilgi verdi.

500 MİLYAR LİRALIK YAPILANDIRMA

Demiröz, "Cumhurbaşkanımızın talimatları ile 4 milyon kişinin 500 milyar liralık vergi ve sigorta borçları, gümrük, trafik, kaçak köprü geçiş cezaları, öğrenci kredi borçları, belediyelere olan çeşitli borçlar ile bazı idari para cezaları yapılandırılacak" dedi.

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