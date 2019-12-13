4 toplantıda yarısı gitti

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, faize önemli bir adım daha attı. Yılın son toplantısında Merkez Bankası bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 200 baz puan düşürerek yüzde 14'ten yüzde 12'ye çekti. Son altı ayda gerçekleşen dört toplantıda yapılan faiz indirimlerin toplamı bin 200 baz puanı buldu.

Altı ayda faizleri yarı yarıya düşüren merkez bankasının attığı adımlar, iç piyasanın hareketlenmesinin önünü açtı. Toplantının ardından yapılan açıklamada; kurulun, enflasyon görünümünü etkileyen tüm unsurları dikkate alarak, politika faizinin 200 baz puan indirilmesine karar verdiği belirtildi.

Faiz durumu

TOPARLANMA SÜRÜYOR

Merkez Bankası’ndan faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, son döneme ilişkin verilerin iktisadi faaliyetteki toparlanma eğiliminin devam ettiğini gösterdiği belirtildi. İktisadi faaliyetin sektörel yayılımındaki iyileşmenin devam etmekle birlikte yatırımların zayıf seyrini sürdürdüğü ifade edilen duyuruda, “Rekabet gücündeki gelişmelerin olumlu etkisi sürerken küresel büyüme görünümündeki zayıflama dış talebi kısmen yavaşlatmakta. Net ihracatın büyümeye katkısı gerilerken, dezenflasyon süreci ve finansal koşullardaki iyileşmeyle birlikte ekonomideki toparlanmanın devam edeceği öngörülmektedir” denildi.

ENFLASYONDAKİ DÜZELME GENELE YAYILIYOR

Duyuruda, enflasyon görünümündeki iyileşmenin devam etmekte olduğu ve enflasyon beklentilerinde genele yayılan bir düzelme gözlendiği bildirildi. Türk lirasındaki istikrarlı seyrin yanı sıra iç talep koşulları ve üretici fiyatlarındaki gelişmelere bağlı olarak çekirdek enflasyon göstergelerinin eğilimlerinin ılımlı seyrettiği ifade edilen duyuruda, şu ifadelere yer verildi: “Enflasyon başta olmak üzere makroekonomik göstergelerdeki iyileşme ülke risk primindeki düşüşü desteklemekte ve maliyet unsurlarının ılımlı seyretmesine katkıda bulunmaktadır.”

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POLİTİKALAR BİRBİRİYLE UYUMLU

Gelinen noktada, mevcut para politikası duruşunun hedeflenen dezenflasyon patikasıyla uyumlu olduğu değerlendirilen duyuruda, şunlar kaydedildi: "Kurul, enflasyondaki düşüş sürecinin devamlılığının, ülke risk priminin gerilemesi, uzun vadeli faizlerin aşağı gelmesi ve ekonomideki toparlanmanın güç kazanması açısından büyük önem taşıdığını değerlendirmektedir. Enflasyondaki düşüşün hedeflenen patika ile uyumlu şekilde gerçekleşmesi için para politikasındaki temkinli duruşun sürdürülmesi gerekmektedir. Bu çerçevede, parasal sıkılığın düzeyi ana eğilime dair göstergeler dikkate alınarak enflasyondaki düşüşün sürekliliğini sağlayacak şekilde belirlenecektir."

Özel bankalara çağrı: üstünüze düşeni yapın

Ali Kopuz

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz ise “Kamu bankaları, Merkez Bankası'nın her indiriminden sonra hızla harekete geçerek kredi faizlerinde indirim yaptılar. Ancak aynı reaksiyonu özel bankalarda göremiyoruz. Faiz indiriminin yatırımlara olumlu yansıması için sadece 'Merkez' değil, herkes üstüne düşeni yapmalı” çağrısında bulundu. Yatırım ve istihdam artışına bağlı olarak üretim, ihracat ve zenginliğin de arttığına dikkat çeken Kopuz, “Bu gelişmeler, iş dünyasının 2020 yılı ile ilgili umudunu artırıyor. Faizin ve enflasyonun gerilemesi yatırımların da istihdamın da yükselmesi demek” yorumunda bulundu.

Merkez buz kıran gemisi gibi

Şekip Avdagiç

İstanbul Ticaret Odası Başkanı (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, “TCMB'nin 200 baz puan ile süren faiz indirim serisi, 2020 yılı için ekonominin hızlanmasında buz kıran gemisi vazifesi görecek. Bu indirimle finansmanda tek hanelere biraz daha yaklaştık. Merkez Bankası, hafta başında da zorunlu karşılıklar üzerinden bankaları uzun vadeli ticari kredi vermeye teşvik etmişti. Bu tedbir, son faiz indirimi ile birleşince daha anlamlı hale geldi” dedi.