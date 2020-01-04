Ekonomi 400 bin hurda trafikten çıktı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

400 bin hurda trafikten çıktı

Türkiye yollarında dolaşan ve ülke ekonomisine zararı gittikçe artan 400 bin hurda araç trafikten çekildi. OSD Başkanı Haydar Yenigün, “Kaydı silinen araçların ciddi bir kısmının yerine yeni araç alındığı kabul edilirse, hurda teşvik uygulamasının pazardaki daralmayı frenlediği sonucu çıkmaktadır” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Yenigün, yıl sonu itibarıyla sona eren ve kamuoyunda hurda teşviki olarak bilinen Yaşlı Araç Değişim Programı’nın devreye alındığı Haziran 2018’den bu yana 400 binden fazla hurda aracın trafikten silindiğini belirtti.

Haydar Yenigün

TEŞVİK DEVAM ETMELİ

Yenigün, hurda teşviğiyle ilgili 4 kritik öneri daha getirdiklerini bildirdi. Hurda teşvik programıyla birlikte, kasım ayında devreye giren vergi düzenlemelerinin pazarın daralmasında yavaşlatıcı etki yarattığını ifade eden Yenigün, “Söz konusu programı; iç pazarın canlanması, ekonomi, trafik güvenliği ve her şeyden önemlisi çevre katkıları dikkate alındığında çok önemli bir uygulama olarak değerlendiriyoruz. Bu çerçevede, hurda teşvik programının içeriğinin aynı araçla değişim şartı kaldırılarak, 2019 yılı sonrasında da devam etmesi önem arz ediyor” ifadelerini kullandı.

DARALMAYI FRENLEDİ

  • Programın devreye alındığı günden itibaren iç pazardaki satışlara önemli katkılar sağladığını belirten Yenigün, şunları kaydetti: “TÜİK verilerine göre, 2018 Haziran itibarıyla trafikten kaydı silinen araç sayısında ciddi artış yaşandığı gözlemlenmiştir. 2018 Ocak-Mayıs döneminde 22 bin 674 adet araç trafikten silinmişken haziran-aralık döneminde 180 bin 306 adet aracın trafikten kaydı silindiği görülmektedir. 2019 yılı ilk on ayında trafikten kaydı silinen araç sayısı ise 224 bin 234 adete ulaşmıştır. Kaydı silinen araçların ciddi bir kısmının yerine yeni araç alındığı kabul edilirse, hurda teşvik uygulamasının pazardaki daralmayı frenlediği sonucu çıkmaktadır. Diğer bir ifade ile hurda programı ve vergi indirimleri olmasaydı pazarda yaşanan daralmanın daha fazla olacağı değerlendirilebilir.”

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