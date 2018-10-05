Ekonomi 400 gram ekmeği 1 liradan satıyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

400 gram ekmeği 1 liradan satıyor

Türkiye’de son günlerde ekmek zammı konuşulurken, Bursa’da bir fırıncı 400 gram ekmeği hala 1 liradan satıyor. Ucuz ekmekten almak isteyen vatandaşlar ise fırının önünde kuyruk oluşturuyor.

Haber Merkezi IHA
Kazım Balaban'ın fırının önünde kuyruklar oluşuyor.
Kazım Balaban'ın fırının önünde kuyruklar oluşuyor.

250 gram ekmeğin 1.50 lira yapılmasının ardından Ticaret Bakanlığı geçtiğimiz günlerde Ankara’da zammı onaylamamıştı.

Fırıncıların zam ısrarına rağmen, Mustafakemalpaşa ilçesinde 40 yıllık fırıncılık yapan Kazım Balaban, ucuz ekmek satarak vatandaşların takdirini kazanıyor. 400 gam ekmeği 1 lira, 800 gram ekmeği 2 liradan satan Balaban, vatandaşlara ucuz ekmek sunuyor. Vatandaşlar ekmek alabilmek için Balaban’ın fırının önünde kuyruk oluşturuyor.

Kazım Balaban, “Biz ekmeği ürettiğimiz yerde satıyoruz. Bakkala ve bayilere vermiyoruz. Yapmadığımız masrafları vatandaşlarımıza sunuyoruz. 400 gram ekmek şu anda 1 lira. Fırınımızın önünde sıra var, ürettiğimiz ekmek anında satılıyor. İnsanlardan dua aldığımız için paranın bereketini görüyoruz. Fırıncılara tavsiyem, bakkala, bayiye ekmek vermesinler. Bu durumda peşin para kazanırlar. Duyduğuma göre Ankara’da yüzde 30-40’a kadar kâr veriyorlarmış. Nakliye ile bu yüzde 50’yi bulur” dedi.

“Bizde, vatandaş da memnun”

Günde 2 bin 500 ile 3 bin arasında ekmek çıkarttıklarını ifade eden Balaban, “Maliyeti 85-90 kuruşu buluyor. Ama sürümden kazanıyoruz. Biz de, vatandaş da memnun. Ben 20 senedir ekmeği ucuz satıyorum” diye konuştu.

“Allah razı olsun”

Fırından ekmek alan Yusuf Ziya Okur, “Ben Kurşunlu’dan geldim. Orada 4 liraya satılan ekmek burada 2 lira. Allah razı olsun. Senelerdir böyle. Ekmek doyurucu. Ben Kurşunlu’ya buradan ekmek getirtiyorum” şeklinde konuştu.

5 kilometre uzaklıktan geldiğini belirten başka bir kişi ise, “Köyde ekmek pahalı. Buraya yolum düştükçe ekmek alıyorum” açıklamasında bulundu.

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