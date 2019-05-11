​43 bin muhasebeci sandığa gitti

Meslekte Birlik Grubu'nun adayı Ethem Yüksel Kahveci'nin salona alkışlar eşliğinde girdi. Salondaki katılımları selamlayan Kahveci bir süre meslektaşlarıyla sohbet etti.

Her hangi bir gruba bağlı olmayan bazı mali müşavirler mevcut oda yönetimine tepkilerini dile getirdi. Bir Mali Müşavir Oda yönetimi tarafından kendisine hiçbir uyarı yapılmadan gönderilen icra evrakını gösterdi. Bir diğer konuşmacı ise oda yönetiminin yaptığı maaş ödemelerini sordu. Oldukça yüksek olan ödemeleri anlatarak hangi "Mali Müşavir bu kadar para kazaniyor?" dedi.

İSMMMO Başkan Adayı ve Meslekte Birlik Grubu Başkanı Ethem Yüksel Kahveci alkışlar eşliğinde kürsüye geldi. Kahveci konuşmasında "Meslekte Birlik olarak meslektaşım tüm sorunlarını çözmeye geliyoruz. Bu sorunları ancak Meslekte Birlik Grubu çözer" dedi.

İftar saati ibra oylaması yapıldı