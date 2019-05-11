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Ekonomi 43 bin muhasebeci sandığa gitti
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TÜRKİYE EKONOMİSİ

​43 bin muhasebeci sandığa gitti

43 bin muhasebeci sandığa gitti

İstanbul Serbest Muhasebiler ve Mali Müşavirler Odası'nda seçim heyecanı yaşanıyor. İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde yapılan genel kurula ilgi büyüktü. 9 ayrı grubun yarıştığı seçimlerde en güçlü 3 ayrı grup bulunuyor. Meslekte Birlik, Çağdaş Demokratlar ve Bağımsızlar arasında yaşanan seçim yarışında bugün konuşmalar yapıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Meslekte Birlik Grubu'nun adayı Ethem Yüksel Kahveci
Meslekte Birlik Grubu'nun adayı Ethem Yüksel Kahveci

Meslekte Birlik Grubu'nun adayı Ethem Yüksel Kahveci'nin salona alkışlar eşliğinde girdi. Salondaki katılımları selamlayan Kahveci bir süre meslektaşlarıyla sohbet etti.

Her hangi bir gruba bağlı olmayan bazı mali müşavirler mevcut oda yönetimine tepkilerini dile getirdi. Bir Mali Müşavir Oda yönetimi tarafından kendisine hiçbir uyarı yapılmadan gönderilen icra evrakını gösterdi. Bir diğer konuşmacı ise oda yönetiminin yaptığı maaş ödemelerini sordu. Oldukça yüksek olan ödemeleri anlatarak hangi "Mali Müşavir bu kadar para kazaniyor?" dedi.

İSMMMO Başkan Adayı ve Meslekte Birlik Grubu Başkanı Ethem Yüksel Kahveci alkışlar eşliğinde kürsüye geldi. Kahveci konuşmasında "Meslekte Birlik olarak meslektaşım tüm sorunlarını çözmeye geliyoruz. Bu sorunları ancak Meslekte Birlik Grubu çözer" dedi.

İftar saati ibra oylaması yapıldı

  • İftar Saati geldiği için konuşmasını bitiren Kahveci Meslekte Birlik Grubuyla birlikte iftar yapmak için salondan ayrıldı. Bu esnada divan toplantıya ara vermeden devam etti. İftar Saati olmasina rağmen yönetimin ve bütçenin ibrası salonda az sayıda ki üyenin oyuyla kabul edildi. Meslekte Birlik Grubu Üyeleri duruma tepki gösterdi.
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