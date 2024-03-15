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Ekonomi

45 bin kadına istihdam

Şubat ayında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından başlatılan İş Pozitif Programı ile bugüne kadar 45 bin kadın işe yerleştirildi.

Merve Safa Akıntürk
04:00 - 15/03/2024 Cuma
Güncelleme: 00:37 - 15/03/2024 Cuma
Yeni Şafak
Vedat Işıkhan.
Vedat Işıkhan.

Kadın İstihdam Sistemi İş-Pozitif Tanıtım Programı'nda konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Geleceğin güçlü Türkiye'sine giden yol, kadın-erkek her bir insanımızın kalkınma sürecinde yer aldığı r seferberlik şuurundan geçmektedir" dedi.

27 BİN KİŞİYE KURS

Son 21 yılda İŞKUR vasıtasıyla işe yerleştirilen 13 milyonu aşkın vatandaşın 4 milyondan fazlasının kadınlardan oluştuğunu belirten Işıkhan, yine son 21 yılda İŞKUR'un "Aktif İşgücü Programları"ndan yararlanan yaklaşık 5 milyon kişiden 2,5 milyonunun kadınlardan oluştuğunu ifade etti. Işıkhan ayrıca, geçtiğimiz yıl içerisinde 27 binin üzerinde kadını kurs ve programlardan yararlandırdıklarının bilgisini verdi.



#İstihdam
#Vedat Işıkhan
#Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
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