45 bin kadına istihdam

Kadın İstihdam Sistemi İş-Pozitif Tanıtım Programı'nda konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Geleceğin güçlü Türkiye'sine giden yol, kadın-erkek her bir insanımızın kalkınma sürecinde yer aldığı r seferberlik şuurundan geçmektedir" dedi.

Son 21 yılda İŞKUR vasıtasıyla işe yerleştirilen 13 milyonu aşkın vatandaşın 4 milyondan fazlasının kadınlardan oluştuğunu belirten Işıkhan, yine son 21 yılda İŞKUR'un "Aktif İşgücü Programları"ndan yararlanan yaklaşık 5 milyon kişiden 2,5 milyonunun kadınlardan oluştuğunu ifade etti. Işıkhan ayrıca, geçtiğimiz yıl içerisinde 27 binin üzerinde kadını kurs ve programlardan yararlandırdıklarının bilgisini verdi.