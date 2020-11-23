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Ekonomi 45 milyon aracın sigortası yok
OTOMOTİV

4.5 milyon araç sigortasız seyrediyor

4.5 milyon aracın sigortası yok!

Türkiye’de trafiğe kayıtlı 23 milyon 200 binin üzerindeki aracın 4.5 milyonu Mecburi Mali Mesuliyet Sigortası poliçesi olmadan trafikte geziyor. En çok sigortasız aracın bulunduğu şehir listesinde Şanlıurfa başı çekerken en çok sigortalı araç ise Trabzon trafiğinde seyrediyor.

Haber Merkezi İHA
Trafikte 4.5 milyonu aşkın araç zorunlu trafik sigortası yaptırmadan seyrediyor.
Trafikte 4.5 milyonu aşkın araç zorunlu trafik sigortası yaptırmadan seyrediyor.

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM) raporlarından derlediği bilgilere göre, halen trafikte 4.5 milyonu aşkın araç zorunlu trafik sigortası yaptırmadan seyrediyor. Sigortasız aracın en çok bulunduğu il Şanlıurfa olarak kayıtlara geçti.

Bursalı sürücülerin yüzde 17’si sigorta yaptırmıyor

SBM verilerine göre; Şanlıurfa’da trafiğe kayıtlı 253 bin 846 araçtan yüzde 40,05’inin zorunlu trafik sigortası bulunmuyor. 19 bin 123 tescilli aracın trafikte seyrettiği Ardahan’a ise araçların yüzde 36.13’ünün ZMMS poliçesi bulunmuyor. 48 bin 235 aracın bulunduğu Kilis’te ise araç sahiplerinin yüzde 34,37’si sigorta yaptırmadan trafikte seyrediyor.

Bodrum'da hedef 2,5 milyon yabancı turist
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En çok sigortalılık oranı listesinde ise Trabzon başı çekiyor. Şehirdeki 206 bin 30 araçtan yüzde 91’inin trafik sigortası bulunuyor.

2 milyon 123 bin 273 aracın bulunduğu Ankara’da araç sahiplerinin yüzde 89.49’u trafik sigortasını yaptırırken 935 bin 676 Bursalı sürücüden yüzde 17.12’si de ZMMS poliçesini yaptırmadan trafikte seyrediyor. 4 milyon 306 bin 532 aracın tescilli bulunduğu stanbul’da ise sürücülerin yüzde 12.1’i trafik sigortası yaptırmayı tercih etmedi.

En çok hasarlı kaza İstanbul, en az kaza Hakkari’de oluyor

SBM verilerine göre, 2019 senesinde ülke genelinde meydana gelen maddi hasarlı trafik kazaları sonrası 773 bin 841 tutanak tutulurken bu sayı 2020’nin ilk 10 ayında 520 bin 724’ü geçti. 2018 senesinde ise bu rakam 829 bin 609 olarak kayıtlara geçmişti.

2020 senesinin ilk 10 ayında İstanbul’da 170 bin 432 tutanak düzenlenirken Ankara’da 49 bin 730, İzmir’de 42 bin 763 tutanak ve Bursa’da 28 bin 130 tutanak kayıt altına alındı. Son 10 il arasında ise 91 tutanak ile Ardahan sondan ikinci sadece 52 tutanak ile Hakkari listenin sonunda yer buldu.

Gezen çok alan yok: İkinci el otomobiller alıcı bulamıyor
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Döviz fiyatlarındaki değişim ve faizlerin yükselmesi ikinci el satışlarını da etkiledi.
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Her hafta pazar günleri kurulan ikinci el oto pazarında son iki haftadır yaprak kımıldamıyor. Araç fiyatlarının yüksek olması ve artan faiz oranlarından dolayı vatandaşların araç kredisi çekmek istememesi, araç satışlarını durma noktasına getirdi.
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Pazarı çok sayıda vatandaş ziyaret ederken, vatandaşlar sadece araçlara bakmakla yetiniyor. Fiyatları yüksek bulan vatandaşlar pazardan elleri boş dönüyor. Pazarda yoğun kalabalığa rağmen satışların yok denecek kadar az olduğu görülüyor.
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Pazara araçlarını satmak için getiren vatandaşlar, Pazarda ziyaretçi çok, ama araç alan yok. Ziyaret edenler sadece araçları incelemekle yetiniyor. Fiyatları yüksek bulan vatandaşlar araç almadan pazardan ayrılıyor. Faizlerin yükselmesiyle birlikte araç satışları geriledi. Pazarda satış yok denecek kadar az dedi.
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Pazara araç almak için gelen vatandaşlar, Araç almak için geldik, ama fiyatları görünce vazgeçtik. Fiyatlar çok yüksek. Sadece pazarı gezdik, gidiyoruz. Sıfır kilometre otomobillerin zaten yanına yaklaşılmıyor. İkinci el araç fiyatları bir nebze sıfıra göre makul şeklinde konuştu.
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İkinci el oto pazarında gezen çok, alan yok
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İkinci el oto pazarında gezen çok, alan yok
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İkinci el oto pazarında gezen çok, alan yok
Gezen çok alan yok: İkinci el otomobiller alıcı bulamıyor
Bursa'da kurulan ikinci el oto pazarında fiyatların yüksek olmasından dolayı pazarı ziyaret edenler sadece araçlara bakmakla yetindi. Bursa ikinci el otomobil pazarındaki araç yoğunluğu ise havadan görüntülendi.


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