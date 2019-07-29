Ekonomi 45 yıllık rüya sona erdi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

45 yıllık rüya sona erdi

45 yıllık rüya sona erdi

Zonguldak’ta 1974 yılında yapımı programa alınmasına rağmen bir türlü bitirilemeyen 36 kilometrelik duble yolun yapımı tamamlanarak hizmete açıldı.

Haber Merkezi IHA
Ereğli-Zonguldak karayolunun yapımı tamamlanarak halkın hizmetine açıldı.
Ereğli-Zonguldak karayolunun yapımı tamamlanarak halkın hizmetine açıldı.

Zonguldak-Ereğli karayolunun yapımı tamamlanarak hizmete açıldı. 1974 yılında programa alınan yol bu süreçte görev yapan hükumetler tarafından bir türlü bitirilemedi. 2001 yılında ihalesi yapılan fakat yüklenici firmaya verilen 15 yıllık süre nedeniyle ağır aksak ilerleyen yolun yapımı 2017 yılında yolun yeniden ihaleye çıkması sonrasında 2 yılda tamamlandı. Tüneller, viyadükler ve köprülerin yer aldığı yol zorlu arazi koşullarına rağmen, AK Parti hükumeti döneminde 2 yılda bitirildi.

İHA
Zonguldak-Ereğli karayolunun yapımı tamamlanarak hizmete açıldı.

AK Parti Kdz. Ereğli ilçe Başkanı Fatih Çakır Düzce-Ereğli yolundan sonra Ereğli-Zonguldak karayolunun yapımının tamamlanarak halkın hizmetine açılmasından büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

İHA
1974 yılında programa alınan yol bu süreçte görev yapan hükumetler tarafından bir türlü bitirilemedi.

Çakır gazetecilere yaptığı açıklamada “1974 yılında başlayan Ereğli-Zonguldak yol çalışmaları 2002 AK Parti iktidarında öncesinde 15 yıllığına ihale edilmişti. Yaşanan gecikmelerin en büyük sebebi 15 yıllık sürenin eski ihale şartnamesine göre verilmiş olması. Bu sürenin tamamlanmasından sonra hızlı bir şekilde hükumetimizin ihaleye çıkarmasıyla yaklaşık 2-2,5 yıl gibi bir süre zarfında zorlu bir coğrafya olmasına rağmen yolu bugün tamamlamış oluyoruz. 36 kilometre olan Ereğli-Zonguldak yolu vatandaşımızın hizmetine sunuldu. Vatandaşımızın bizden önemli derecede beklediği bir yoldu. Bu hizmeti de vatandaşımızın hizmetine sunmuş olduk. Ereğli-Düzce yolu o günün şartlarında 612 trilyon liraya mal olan bir yoldu. 9 tünelli Avrupa standartlarında kaliteli bir yol oldu. AK Parti iktidarında hemen ihale edilip başlanılan ve kısa bir süre zarfında bitirilen bir yoldu. Ama dediğimiz gibi Ereğli-Zonguldak yolu bizden önce ihale edildiğinden dolayı gecikmeler yaşandı. Burayı da hemen uygun bir süre zarfında ihale edip tamamladık. Birde Ereğli-Devrek yolumuz var. Ereğli-Çaylıoğlu yolu arasında yol çalışmaları devam ediyor. Ekim- Kasım ayı gibi inşallah oranında asfaltlanarak Ereğli-Çaylıoğlu arasının vatandaşımızın hizmetine sunulması planlanıyor. Bir yandan da çevre yolu zemin etüt çalışması başlatıldı. Önümüzde ki süreçte bakanlığımızın uygun gördüğü bir zamanda ihaleye çıkarılacak ve böylelikle de bölgemizin tam anlamıyla bütün yolları bitirilip vatandaşımızın hizmetine sunulacak” dedi.

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Hizmete açılan Ereğli-Zonguldak yolu daha önce yaklaşık 1 saatte kat edilirken, yolun yapımının tamamlanması ile birlikte bu süre 30 dakikaya düştü.

Tarsus'a 8 bin yatak kapasiteli 11 otel yapılacak
FOTOĞRAF 9
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Yatırıma engel tüm durumların ortadan kaldırıldığını belirten Engin, Devlet Su İşleri (DSİ), Berdan Nehri'nin denize ulaştığı yerde 5-6 kilometrelik taşkın koruma setlerini tamamlamış durumda. 14 kilometrelik otoban kalitesindeki yolumuz tamamlanmış durumda. Turizm teşvikleri uygun safhaya geldi. Orada da bir sorun yok...
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Çok fazla tahammül kalmadı. Çok uzun zamandır bu proje ile ilgileniliyor. Havaalanı da yapılıyor, bittiğinde bunların başlaması değil, paralel başlamasını istiyoruz. Aynı anda bittiğinde bölgemize ve ülkemize hayırlı olur diye düşünüyoruz şeklinde konuştu.
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Tarsus turizm bölgesi, havadan görüntülendi
Tarsus'a 8 bin yatak kapasiteli 11 otel yapılacak
Mersin'in Tarsus ilçesinde altyapı çalışmaları tamamlanan ve tahsis sahibi 6 firmanın tesis yatırımlarını bekleyen Tarsus Kıyı Kesimi Turizm Bölgesi, havadan görüntülendi. Bölgeye 8 bin yatak kapasiteli 11 otel yapılacak.

Ateşten ekmek parası
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Mangal kömürü zorlu aşamalardan geçerek üretiliyor. Adana’nın merkez Yüreğir ilçesinde yaz sıcaklarıyla birlikte bin dereceye varan sıcaklıkta üretilen mangal kömürü, işçilere büyük zorluklar yaşatıyor.
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Meşe, pinar ve portakal ağaçlarından yapılan mangal kömürü sefaya dönüşmeden önce zorlu süreçlerden geçiyor.
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Yaklaşık 25 gün süren bir mücadelenin ardından 25 ton odunun kullanıldığı bir piramitten 10 tona yakın mangal kömürü elde ediliyor.
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Doğal yöntemlerle odun kömürü üreten işçiler, yıl boyunca izin alınmış ormanlık alanlardan ve tapulu arazilerden topladıkları ağaçları günler süren bir çalışmayla kömüre dönüştürüyor.
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Günün ilk ışıklarıyla mesaiye başlayan işçiler kesilen ağaçları çadırların bulunduğu alanda kurdukları ocaklarda 3 ile 4 hafta kontrollü şekilde ve başında nöbet tutarak yakıp daha sonra soğutma çalışması yapıyor.
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Bu işlemler sonucu oldukça meşakkatle elde edilen odun kömürleri, kamyonlara yüklenip alıcılarına götürülerek satışa sunuluyor.
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Yaktıkları odunları başında 24 saat nöbet tutarak geçiren ve yüzlerinden kömür karası eksik olmayan mevsimlik işçiler, oldukça zorlu bir iş yapmalarına rağmen ekmek parası kazanmanın mutluluğunu yaşıyor.
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HER İŞİN ZORLUĞU VAR: Kömürün kaliteli olması için ocağın yavaş yanması gerektiğini ve bu işlemin de yaklaşık 15 ile 25 gün sürdüğünü dile getiren mangal kömürü yapımı ustalarından ve Mehmet Yıldız, “Biz bu odunu çatıyoruz. Çattıktan sonra da saman yapıyoruz. Samandan sonrada toprak işleme başlıyor ve ondan sonra yakma başlıyor. 20 gün boyunca yanıyor. 20 gün sonra toprağın içinden kömürü çıkarıp satıyoruz. Her işin zorluğu var” dedi.
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Bin derece ateşin arasında çalıştıklarını belirten Yıldız, kendilerinin de sıcakta zorlandıklarını kaydetti.
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Yanan kömürün başında 24 saat boyunca nöbetçi beklediğini anlatan Mehmet Yıldız daha sonra şunları söyledi: “30 dakika çalışıp 15 dakika oturuyoruz. Akşam serinliğinde çalışıyoruz. O ateş üzerinde saman ve toprak olduğu için bizi etkilemiyor. O ateş bin derece var. Adana’nın sıcağı malum sistem bu şekilde işliyor. Bizde nöbet var gündüz çalışan gece çalışmaz. Akşam saat 8 de başlayan adam sabah 5’e kadar nöbet tutar daha sonra diğeri devralır. 2 kişi devamlı başını bekler. Patlak olduğunda kapatmamız lazım yoksa ateş dışarı çıkar.”
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MALİYETİ KURTARMIYOR: Mangal kömürünün piyasada para etmediğini anlatan Yıldız, “Şuanda Piyasası yok yani satamıyoruz. Eleman parası, saman parasıdır ama yapacak bir şey yok işimiz bu. Çuvalı 50 TL’ye satıyoruz. Şuanda kurtarmıyor maliyeti ama yapacak bir şey yok. Herkes bu işi yapmaz zor iş ama ekmek parası çoluk çocuk var” ifadelerini kullandı.
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8 sene önce Suriye’nin Halep kentinden iç savaş yüzünden Adana’ya kaçan Yasin Muhammed (21) ise günlük 60 TL yevmiye ile çalıştığını anlatarak, “İş zordur. Başka iş yok. Günlük 60 liraya çalışıyorum. Sabah 5’de gelip akşam 8’de bırakıyorum. Zordur hep sıcak ve tozdur. Ne yapalım başka iş yok” diye konuştu.
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NARENCİYE FAZLA OLUNCA KÖMÜR DE FAZLA OLUYOR: Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan ise Adana’nın mangal kömürü yapımı için en uygun bölge olduğunu kaydederek şu ifadeleri kullandı: “Narenciyede bazı ağaçlar yaşlandığı için onlar sökülüp kömüre dönüştürülüyor. Burada odunlar piramit şeklinde dizilir 20-25 ton kümeler halinde bunların üzeri 10-15 santim kap ile kaplanır onun üzeri de toprakla kaplanır hava almasın diye...
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Etraflarından yanmaya başlar. Bir kümenin yanması 15 ile 25 gün arasıdır. Portakal kömürünün kilogram fiyatı 3 liraya diğerleri ise 2 ile 2 buçuk lira arasında satılmakta. Çalışanların üstü simsiyah. Siyah güneş ışığını da direkt olarak çekmekte. Bizim burada narenciye fazla olduğu için kömür üretimi fazla. Kömür kışın yapılmaz. Nisan ayında başlar havalar soğuduğunda kömür işi biter.”
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Ateşten ekmek parası
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Ateşten ekmek parası
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Ateşten ekmek parası
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Ateşten ekmek parası
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Ateşten ekmek parası
Ateşten ekmek parası
Ekmek paralarını mangal kömüründen sağlayan işçiler, Adana'da şehir merkezine 15 kilometre mesafede kurdukları çadırda ekmek mücadelesi veriyor. İşçiler, yüzlerce derecedeki sıcaklıkta olan ateşin çevresinde 60 TL yevmiye karşılığında 24 saat nöbet tutarak geçimlerini sağlıyor.


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