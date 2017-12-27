450 bin taşeron işçisine 4 bin 628 lira ikramiye

Kamu kadrosuna geçecek olan taşeron çalışanlar için 2018 itibariyle başlayacak ikramiye uygulamasında, çalışanların ortalama maaşı 1.5 asgari ücret olarak hesaplanıyor. O da bugünkü rakamlara göre, net 2 bin 100 lira gibi bir rakama denk geliyor.

Taşeron çalışanlara bu hesaplar doğrultusunda, brüt günlük 89 lira üzerinden 52 günlük ikramiye ödemesi yapılacak. Tüm yıl toplamı ise çalışan başına 4 bin 628 lira olacak.

Asgari ücret 1 Ocak'ta artacağı için bu tutar da yükselecek. Taşeron düzenlemesinde kapsam dışında kalan KİT'lerdeki 50 bin işçinin de kadroya alınması için Türk-İş yetkilileri BaşbakanBinali Yıldırım'dan destek isterken; Devlet Personel Başkanlığı, geçici işçilerin sözleşmeli personel statüsüne alınmasına ilişkin ayrıntıları netleştirdi. Buna göre, geçici işçiler 2 Ocak 2018'den itibaren 90 gün içinde bulundukları kurumlarda sözleşmeli personel statüsüne atanacak. Geçiş işlemlerinde herhangi bir başvuru alınmayacak ve sınav yapılmayacak.

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Gazetevatan'ın haberine göre; Geçici personel, tahsis edildiği teşkilat ve birimde geçici personel olarak yürüttüğü hizmetleri aynı şekilde yerine getirmeye devam edecek şekilde sözleşmeli olacak. Bu kapsamdaki personel yaşlılık, malullük aylığı hak almaya kazanıncaya kadar sözleşmeli personel olarak istihdam edilecek.

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