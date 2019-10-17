Ekonomi 450 milyon TLlik tesis yatırımı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

450 milyon TL'lik tesis yatırımı

Lila Group, Çorlu'da bulunan mevcut üretim tesisi ile aynı kampüste, 50 bin metrekare alan üzerine 450 milyon TL yatırım ile yeni bir üretim tesisi daha kuracak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Lila Group
Lila Group

Lila Group, 450 milyon TL yatırım ile yeni bir üretim tesisi daha hayata geçirecek. Lila Group'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, şirketin, ülke ekonomisine değer katacak, grubun kağıt üretim kapasitesini yüzde 50, istihdamını ise yüzde 35 artıracak yeni tesisi faaliyete geçtiğinde, aynı kampüsteki Avrupa'nın en yüksek kapasiteli ikinci entegre tesisi olacak. Artan ihracat hacmi ve Türkiye'nin sektördeki büyüme potansiyeli karşısında üretim kapasitesini arttırma kararı alan şirket, Çorlu'daki mevcut üretim tesisi ile aynı kampüste, 50 bin metrekare alan üzerine tesis kuracak.

DOĞU AVRUPA'NIN EN BÜYÜĞÜ

Alp Öğücü

Lila Group Üst Yöneticisi (CEO) Alp Öğücü basın mensuplarıyla bir araya geldiği toplantıda, üretim kapasitelerini artırma kararı aldıklarını söyledi. Öğücü, "Çorlu'da şu anda tek çatı altında Doğu Avrupa, Türkiye Kafkaslar, MENA bölgesinde en büyük entegre üretim tesisi olarak faaliyetimiz sürüyor. Yeni tesisimizle birlikte aynı kampüs içinde Avrupa'nın en yüksek kapasiteli ikinci tesisi olacak" dedi.

2020'DE AÇILIŞI YAPILACAK

  • Tesisisin 2020 ilk çeyreğinde faaliyete geçmesiyle mevcut bobin kağıt üretim kapasitesi yüzde 50 artacak ve toplam 220 bin ton kapasiteye ulaşacak. Öğücü kapasite hakkında şu bilgileri verdi: "Konverting yani markalı ürün kapasitemizi ise yılda 100 bin tondan 120 bin ton kapasiteye ulaştıracağız. Bununla birlikte çalışan sayımızı yüzde 35 artıracağız. 78 olan ihracat pazarımızı da artırmayı hedefliyoruz."

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