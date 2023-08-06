46 bin ton çelik boru siparişi verildi

Karadeniz gazının ikinci fazı için ilk adım atıldı. Karadeniz gazının çıkarılması, işlenmesi, iletimi ve dağıtımı için kurulumu devam eden altyapıda kullanılacak 46 bin ton çelik borunun siparişi verildi.

710 MİLYAR METREKÜP GAZ

2020 yılında keşfedilen ve toplam büyüklüğü 710 milyar metreküp olan Karadeniz doğal gazı fazlar halinde ilerliyor. Faz-1’de 10 milyon metreküpe, Faz-2’de 40 milyon metreküpe, Faz-3’te ise 60 milyon metreküpe ulaşması hedeflenen projede Faz-2 kapsamında planlanan 26 kuyunun 10’u 2025’te, kalan 16 kuyu ise 2028’de faaliyete geçecek.

ÜRETİM İTALYA’DA YAPILACAK

Karadeniz gazında ikinci faz için de adım atıldı. Bu kapsamda Faz-2 projesinde kullanılacak 46 bin tonluk ve 16 inç dikişsiz çelik borunun siparişi verildi. Boruları, Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi kapsamında ilk aşamada kullanılan 65 bin tonluk boruyu hazırlayan Lüksemburg merkezli Tenaris şirketi tedarik edecek. Şirket, boru tedarikinin yanı sıra kurulum hizmetinde de bulunacak. Borular 3 katmanlı korozyon önleyici kaplama ile yapılacak. Boru hattının yaklaşık 5 kilometrelik kısmında kaldırma önleyici beton kaplama yöntemi kullanılacak. Boruların üretimi eylül ayında şirketin İtalya’daki Dalmine tesisinde başlayacak. Teslimat ise 2024 yılının sonunda tamamlanacak.

KATKI VERMEYE DEVAM EDİYORUZ

Şirket tarafından yapılan açıklamada, “Sakarya Doğal Gaz Sahası Geliştirme Projesi’nin Faz 2 çalışmalarına dikişsiz boru tedarik etmek için görevlendirildik. Türkiye’nin enerji geleceğine katkıda bulunmaya devam etmekten gurur duyuyoruz” ifadelerine yer verildi.

Altyapıyı Saipem hazırladı

Daha önce de İtalyan şirketi Saipem ile TPAO’nun denizlerde arama ve çıkarma faaliyetlerini yürüten iştiraki TP-OTC arasında Sakarya Gaz Sahası’nın ikinci faz geliştirme işlemleri çerçevesinde mühendislik, satın alma, inşa ve kurulum sözleşmesi imzalanmıştı. Sözleşme kapsamında Saipem, Karadeniz’de denizin 2 bin 200 metre altına 175 kilometre uzunluğunda 16 inç çapında boru hattı inşa edecek. Proje 2024’ün yaz aylarında başlayacak. Saipem, Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi’nin 169 kilometrelik ilk fazını tamamlamıştı.







