460 bin üyeye yüzde 90 kâr payı

OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, "Son yıllarda yaşanan ve tüm dünyayı etkisi altına alan zorlu ekonomik koşullara rağmen 2022 yılında yüzde 90,1 kâr payı ile üyelerimizin birikimlerine sürdürülebilir getiri sağlama misyonumuzu bir kez daha başarıyla yerine getirdik" ifadesini kullandı. OYAK'tan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin en büyük tamamlayıcı mesleki emeklilik fonu OYAK'ın 63'üncü olağan genel kurul toplantısı, önceki gün Ankara'daki yeni genel müdürlük binasında gerçekleştirildi.

ENFLASYONUN ÜZERİNDE GETİRİ

OYAK'ın üyeleri için sağladığı enflasyonun üzerindeki kar payı oranı, altının, döviz kurlarının ve yatırım fonlarının yıllık artış oranının üzerinde gerçekleşti. Yüksek adaptasyon yeteneği ile üyelerinin birikimlerini verimlilik, sürdürülebilirlik ve sorumlu yatırım ilkelerine göre yöneten OYAK, son 20 yılın en yüksek kar payı oranını sağlayarak tarihi bir başarı sergiledi. 2022 yılı faaliyet raporuna göre OYAK'ın toplam varlıkları bir önceki yıla göre yüzde 62 artışla 480 milyar TL’ye, konsolide net varlığı da yüzde 84 artışla 195 milyar TL’ye ulaştı. 2022 faaliyet döneminde konsolide hasılat ise yüzde 138 artarak 331 milyar TL'ye yükseldi.

Öz kaynakları %768 arttı

Açıklamada görüşlerine yer verilen OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, 460 bin üyeye sundukları hizmetleri geliştirmek ve güçlendirmek için aralıksız çalıştıklarını belirtti. Erdem, yaptıkları yatırımlarla ülkenin rekabet gücünü uluslararası ölçekte artırdıklarını, küresel bir şirket olarak etki alanlarını günden güne genişlettiklerini belirterek, şunları kaydetti: “Doğru ve dengeli yatırımlarla son 7 yıl içinde öz kaynaklarımızı yüzde 768 artırdık. Tarım ve gıda güvenliğinin milli güvenlik meselesi haline geldiği, enerji arz güvenliğinin ekonomilerin kaderini belirlediği bir dönemde bu stratejik öneme sahip sektörlerde istikrarlı şekilde büyüyoruz.”







