48 milyar dolarlık ticaret diplomasisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın haziran ayından bu yana 5 devlet başkanı ile gerçekleştirdiği görüşmelerde imzalanan mutabakatlar ülkeler arasındaki ticaret hacmini genişletecek. İmzalanan mutabakatlarla ülkeler arasında ikili ticaret ilişkilerinin hedefinin 48 milyar doları aşması bekleniyor.

PAKİSTAN İLE 5 MİLYAR DOLARLIK İŞ BİRLİĞİ

Haziran ayının ilk ziyaretçisi olan Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile imzalanan mutabakatlar ile 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi ortaya kondu. Pakistan ile konut yapımı ve mühendisliği alanında yapılacak iş birliğinden teknik iş birliği protokolüne, ikili ticaret ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi için atılacak adımlardan Karayolu Alanında Teknik İşbirliğine kadar bir çok alanda imza atıldı.

ENERJİ SEKTÖRÜ ÖN PLANDA

8 Haziran’da Türkiye’ye gelen Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve beraberindeki heyet ile imzalanan anlaşmalar ile iki ülke arasında 3 milyar doların üzerinde bir ticaretin gerçekleşmesi bekleniyor. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile yapılan görüşmelerle birlikte 10 milyar doların üzerinde bir ticari hacim oluşturacak mutabakatlar imzalandı. İmzalanan anlaşmaların içerisinde enerji sektörü önemli bir yer tuttu.

İTALYA İLE 25 MİLYAR $’LIK YENİ HEDEF

5 Temmuz tarihinde Türkiye’ye gelen İtalya Başbakanı Mario Draghi ve beraberindeki heyet ile yapılan toplantılar sonrasında savunma sanayi, hava savunma sistemleri, tahıl ihracatı gibi dünya gündemini çokça meşgul eden 9 alanda anlaşma imzalandı. Böylece, İtalya’yla ticarette hedef 25 milyar dolara çıktı. Salgına rağmen Türkiye ile ticaret hacmini yüzde 50 büyüten Malezya ile Başbakan İsmail Sabri Yakub ve Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında imzalanan anlaşmalar ile birlikte 3.5 milyar dolar olan ticari hacim 1.5 milyar dolar daha artırılarak 5 milyar dolara yükseltildi. Diplomasi atağının önümüzdeki aylarda da hız kesmeden devam etmesi bekleniyor.

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EKONOMİ Pakistan ile ticarette yeni dönem: Hedef 5 milyar dolar