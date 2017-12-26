4/D kadro nedir?

Taşeron işçiler kadroya geçmek için gün sayıyor. 4/D kadrosu, KHK ile kadroya geçme hakkı tanınan vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başlandı. Peki son dönemde gündeme gelen 4/D kadrosu tam olarak nedir? 4/D' de hangi haklar var?

Taşeron düzenlemesi kapsamında 450 bin kişinin tamamının şartsız, yaş kriteri olmadan kapsama alındığını ifade eden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "Mevcutta çalışan kardeşlerimizin içi rahat olsun. Biz en geniş nasıl yapabiliriz arayışı içinde olduk. Bu anlamda sadece emekli olanlar dışında çalışan 450 bin kişi için sınav olacak. Bu da düzenlemeyle alakalı koymamız gereken bir konuydu. Sonrasında, hepsini kadrolu işçi olarak 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4D Statüsü'nde istihdamlarını sağlayacağız" açıklamasında bulunmuştu.

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4/D kadrosu, devlet kadrolarında çalışan işçi sınıfını niteliyor. Taşeron işçiler bu kadroya alınarak kamu işçisi olacaklar.

OYNAT 02:16 Taşeron İşçi Yasası'nda en çok merak edilen 10 soru Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan talimat verdi, çalışmalar başladı. Yıllardır vatandaşların istediği sorunun çözümü gerçekleşti. Hükümetten konuyla ilgili birbiri ardına açıklamalar gelirken, en çok merak edilen 10 sorunun cevabını sizler için araştırdık.

4/D kadrosunun maaşları artacak mı?

Bakan Sarıeroğlu yaptığı açıklamada taşeron işçilerin maaşlarının artacağını açıkladı.

Kadroya geçildikten sonra maaşlarda artış olacağını söyleyen Sarıeroğlu "Kapsama giren tüm kamu kurumlarında bundan sonra taşeron ihalesi yapılmayacak. Kıdem kazanılmış bir haktır, kadroya kıdemle birlikte geçiş olacak. Emekli olup taşeron olarak çalışanlar kadroya geçemeyecek. Taşeron firmalar da mağdur edilmeyecek tazminatları hemen ödenecek" dedi.

2 Ocak itibariyle sınav başvuruları başlayacak. 4 Aralık 2017'ye kadar taşeron olarak çalışanlar kadroya geçirilecek.

EKONOMİ Taşeronda maaşlar artacak