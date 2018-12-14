5 bin TIR'lık dev göçe geri sayım

Firmanın Genel Müdürü Onur Göçmez, 8 ay boyunca taşınma projesi ile ilgili çalışma yürüttüklerini belirterek, "Taşıma 30 Aralık saat üçte başlayacak 31 Aralık gece 12’de de bitirmiş olacağız" dedi.

Onur Göçmez

HAVACILIĞIN EN BÜYÜK TAŞIMASI

Havacılık alanında dünyanın en büyük göçü olarak konuşulan bu projede Türk Hava Yolları’nın yol arkadaşı olduklarını belirten Göçmez şunları söyledi: “ Bu bir lojistik mühendisliği gerektiriyor. Uçağa binerken yerde gördüğünüz merdivenlerden, bavul hizmetleri veren arabalara kadar THY’nin yer ekipmanlarını biz taşıyacağız. Toplamda 5 bin TIR'a denk gelen bir yük söz konusu. Amacımız bu malzemeleri çok daha az bir elleçleme ile hızlı bir şekilde götürmek. Taşınmada yaklaşık bin civarında kişi görev alacak bu projede ve eğitimden geçecekler” ifadelerini kullandı.