Ekonomi 5 ilde devlet lojmanlarının satışı başlıyor 50 bin lojman satışı için düğmeye basıldı
EMLAK

5 ilde devlet lojmanlarının satışı başlıyor: 50 bin lojman satışı için düğmeye basıldı

5 ilde devlet lojmanlarının satışı başlıyor: 50 bin lojman satışı için düğmeye basıldı

Ankara, İzmir, Bursa, Antalya ve Mersin'deki devlet lojmanlarının satış işlemine bu ay başlanacak. Ekspertiz çalışmalarının devam ettiği İstanbul başta olmak üzere 37 ilde ise bedel tespitlerinin tamamlanmasıyla lojmanlar satışa sunulacak.

Haber Merkezi AA
5 ilde devlet lojmanlarının satışı başlıyor.
5 ilde devlet lojmanlarının satışı başlıyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, Milli Emlak Genel Tebliği'nde yapılan yeni düzenlemeyle, oturduğu kamu konutunu satın almak isteyen memurlara yönelik satış koşullarına iyileştirmeler getirildi.

  • Düzenlemeler kapsamında, ülke genelindeki 240 bin kamu konutundan savunma, güvenlik, adalet ve istihbarat hizmetlerinde kullanılanlar ile satılamayacak durumda olanlar hariç geri kalan 50 bin lojmanın satışına karar verildi.

Açık ihale yöntemiyle satılacak kamu konutlarından kat mülkiyeti kurulanlarda oturanlara, ikamet ettikleri kamu konutunu ihalede oluşan bedel üzerinden öncelikli olarak satın alma hakkı tanındı.

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İkamet ettiği kamu konutunu satın almak isteyen memurlara 5, 7 ve 10 yıl süreyle ödeme seçenekleri sunulacak.

Satış ihalesine çıkarılacak kamu konutları, ihalede verilen en yüksek bedel ve ödeme koşulları, içinde oturan memura tebligatla bildirilecek.

TÜFE en fazla yüzde 12 olarak hesaplanacak

Memur, konutu satın almak istediğini idareye bildirecek ve ihale bedelini 5 yılda ödemek istemesi halinde, yüzde 20'si peşin kalan tutarı 60 ay, 7 yılda ödemek istemesi halinde yüzde 25'i peşin kalan tutarı 84 ay, 10 yılda ödemek istemesi halinde ise yüzde 30'u peşin kalan tutarı 120 ay olmak üzere TÜFE oranında artışlarla taksitli ödeme yapabilecek. Ödemelerde, TÜFE en fazla yüzde 12 olarak hesaplanacak.

  • Ayrıca peşin satın alma tercihinin kullanılması halinde memura ihale bedeli üzerinden yüzde 10 indirim uygulanacak.

Kamu konutunda oturan memurun, satın almak istememesi halinde ise kamu konutu, ihalede en yüksek teklif veren istekliye peşin veya yüzde 25'i peşin olmak üzere 2 yıla kadar taksitle satılacak.

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Bu kapsamda, yaklaşık 33 bin kamu konutunun kat mülkiyeti veya irtifakı kurulmasına ilişkin çalışmaları başlatıldı. İlk etapta kat mülkiyeti ve kat irtifakı bulunan 5 bin konutun satış ihalesi yapılacak.

Bedel tespitine yönelik ekspertiz çalışmaları tamamlanan Ankara, İzmir, Bursa, Antalya ve Mersin'de satış işlemlerine bu ay içerisinde başlanacak.

İstanbul başta olmak üzere 37 ilde ise ekspertiz çalışmaları devam ederken, bedel tespitlerinin tamamlanmasıyla satışlara başlanılacak.

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Daha önce bu köşeden lojmanlarla ilgili sıkıntıları sıraladık ama kimseden ses çıkmadı. Birçok kamu görevlisi evi olduğu halde lojmana müracaat etmekte ve lojman çıkınca da evini kiraya vermektedir. Kimisi de kurumunun var olan lojmanını beğenmediği için lojman kiralattırmaktadır. Düşük ücretli memurlara böyle imkânlar sunulmadığı için yüksek ücretli memura verilen kiralık lojmanlar veya görev tahsisli lojmanlar bir nevi örtülü yardım yerine geçmektedir. Bu yardım özellikle de görev tahsisli lojmanlarda oturma hakkı olanlar için çantada kekliktir.


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