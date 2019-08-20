5 ilden İstanbul’a korsan servis

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği müjde ile gündeme gelen ve geçtiğimiz haziran ayında resmileşen tahdit kararı İstanbul’daki servis şoförlerinin yüzünü güldürdü.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Haziran ayı olağan toplantısında alınan karar doğrultusunda servis şoförlerinin uzun yıllardır bekledikleri plaka tahdidi sorunu çözüme kavuşurken gerçek ve tüzel kişi adına düzenlenen “Servis Taşımacılığı Yetki Belgesi” geçerlilik süresi de 10 yıldan 30 yıla çıkarıldı.

L PLAKAYA GEÇİŞ

UKOME kararından önce İBB’den Servis Taşımacılığı Kartı almış ve mevcut taşımacı hakkına sahip kişilerin araçları taksi ve dolmuşlarda olduğu gibi L ile başlayan 34 LAA 001 – 34 LZZ 999 aralığındaki tek tip plakalara geçmeye başladı.

ARAÇSIZ SATIŞ VE DEVİR YASAK

Karara göre, tahdit kapsamındaki plakalı taşıtla turizm taşımacılığı hariç diğer tüm servis taşımaları yapılabilecek. Plaka haklarının hisselendirilmesinin engellenmesi amacıyla veraset ile intikallerde varislerce vekil tayin edilen Toplu Taşıma Aracı kullanım belgesi sahibi veya bu vasıftaki bir varise plaka tescili yapılabilecek, uygun bir varis yoksa varislerin yetki vereceği 3. kişiye devir yapılabilecek. Taşıt olmaksızın plaka satışı veya devrine ise izin verilmeyecek.

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KİRALAYANIN PLAKASI İPTAL

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Ayrıca söz konusu plakalar özellikle taksilerde olduğu gibi kesinlikle kiralanamıyor. Plakaların kiralandığının tespiti halinde ilgili araç plakası ise iptal edilecek. Gayri yasal şekilde kiralayan kişilere hiçbir sebeple servis plakası edinim hakkı verilmeyecek.

İHTİYAÇ HALİNDE SAYILARI ARTTIRILABİLECEK

İstanbul’da taşıma kartına sahip araçlar için ortalama araç bedeli hariç 100 ile 150 bin TL bir bedel talep ediliyor. Servis araçlarının sahipleri ise tahdit uygulamasının ardından plakalarının her yıl daha da değerlenerek artacağını düşünüyor. Öte yandan servis sayıları ile ilgili oluşacak yeni ihtiyaçlara yönelik servis ve ticaret oda ve temsilcilerinin de bulunacağı komisyonla araç sayıları artırılabilecek.

Kaynak: İBB

60 BİNDEN FAZLA ARAÇ VAR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan rapora göre İstanbul'da 60 binden fazla servis aracı bulunuyor. Uzun yıllardır beklenen plaka tahdidinin çözülmesiyle birlikte plakası farklı olan tüm servis araçları L plakaya geçmek için İstanbul Büyük Şehir Belediyesi'ne başvuruda bulunuyor.

SERVİSÇİLER YILBAŞINI BEKLİYOR

Uygulamaya ilişkin yenisafak.com 'a konuşan İstanbul Umum Servis aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Hamza Öztürk, uzun zamandır beklenen uygulamanın hayata geçirilmesinin ardından servis işiyle uğraşan esnafın bu işin getirisini yılbaşı itibariyle yenilenecek sözleşmelerle birlikte alacağını kaydetti.

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Servisçi esnafının hali hazırda yaptığı işten para kazanamadığını da dile getiren Öztürk, yenilenecek sözleşmelerde artık firmaların daha ucuz servis bulurum diyerek farklı araçlara yönelemeyeceğini taşıma bedellerinin de iyileştirilebileceğini söyledi.

5 BİN TL CEZA, 60 GÜN TRAFİKTEN MEN

Başvuruların tamamlanması ve tam manasıyla hak sahibi tüm servis araçlarının L plakaya geçmesinin ardından piyasadaki tüm korsan servis araçlarının da ortaya çıkacağını ifade eden Öztürk, konuyla ilgili emniyet ile koordineli bir süreç yürüttüklerini bu yönde tespit edilen korsan servis araçlarına ise 60 güne kadar trafikten men ve 5 bin TL para cezası kesildiğini dile getirdi.

5 İLDEN KORSAN SERVİS

Plaka tahdidi uygulamasının resmileşmesinin ardından kimi firma sahipleri ise servis maliyetlerini düşürmek için ilginç bir yönteme başvurmaya başladı.

Özellikle Avrupa yakasında Esenyurt-Kıraç bölgesinde Anadolu Yakası'nda ise Şile-Ümraniye-Şekerpınar bölgelerinde İstanbul dışından getirilen çok sayıda servis aracının tespit edildiğini kaydeden Öztürk, söz konusu araçların ağırlıkla Avrupa yakasında 39 -59 (Kırklareli-Tekirdağ), Anadolu yakasında ise 41-54-05 (Kocaeli-Sakarya-Amasya) plakalarına sahip olduğunu vurgulayarak, ilgili korsan servis araçlarının emniyete bildirerek gerekli cezaları almaları için takipte olduklarını da belirtti.

İl dışından İstanbul'a getirildiği öne sürülen servis araçlarından bazıları.

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İl dışından İstanbul'a getirildiği öne sürülen servis araçlarından bazıları.