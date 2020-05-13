5 milyon kart internet ile tanıştı

Her 4.0 liralık ödemenin 1.0 lirası internetten gerçekleşirken, internetten kartlarla yapılan market-gıda ödemeleri ise geçen yılın üç katına çıktı.

BKM’nin verilerine göre, Nisan ayı sonunda Türkiye’deki toplam 241 milyon kartın 71 milyonu kredi kartı, 170 milyon adedi de banka kartından oluşuyor.

Kredi kartı sayısı bir yılda yüzde 6.0, banka kartı sayısı da yüzde 11 arttı.

BKM verilerine göre, banka kartları ve kredi kartları ile Nisan ayında toplam 67.8 milyar liralık ödeme yapıldı.

Bu tutarın 56.8 milyar lirası kredi kartları ile ödenirken, 11 milyar lirasında banka kartları kullanıldı.

Büyüme oranları özelinde incelendiğinde banka kartı ile ödemelerde önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9.0 büyüme görülürken, kredi kartı ile ödemelerde ise yüzde 14 azaldı.

BKM verilerine göre internetten kartlı ödeme tutarı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13 artarak 16 milyar liraya ulaştı.

Ödemelerini internetten yapmayı tercih eden kart kullanıcı sayısı da artışını sürdürdü. Nisan ayında 18 milyon farklı kart ile internetten ödeme yapılırken, 2 milyon kartın ise ilk kez internetten ödemelerde kullanıldığı görüldü.

Bir önceki ay da 3 milyon adet kartın ilk kez internetten kartlı ödemelerde kullanıldığı düşünüldüğünde, pandemi döneminde 5 milyon kartın internetten ödemeler ile tanıştığı görüldü.

İnternetten kartlarla yapılan market-gıda ödemeleri geçen yılın üç katına çıkarak 2.4 milyar TL’ye ulaştı.

Nisan ayında internetten yapılan kartlı ödemelerin sektör detayında dağılımı incelendiğinde geçen yılın aynı dönemine göre en fazla artışın yüzde 220 ile market-gıda sektöründe olduğu görülüyor.

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Market-gıda sektörünü yüzde 122 artışla elektronik eşya, yüzde 87 artışla mobilya ve dekorasyon, yüzde 62 artışla giyim ve yüzde 20 artışla sağlık/kozmetik sektörleri takip etti.