Ekonomi 5 yıldızlı tren seferi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

​5 yıldızlı tren seferi

5 yıldızlı tren seferi

Demiryolu turizmi alanında Türkiye’nin ilk “Yataklı Lüks Tren Turu” projesinin imzaları atıldı. Yıl sonuna kadar başlaması beklenen yolculuk ilk etapta İstanbul-Kapadokya arasında olacak. Özellikle Japon turistlerin ilgisini çekecek trenler yataklı vagonlardan oluşacak ve 5 yıldızlı otel konforunda olacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​5 yıldızlı tren seferi
Fotoğraf: Arşiv

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi aracılığıyla, Global merkez ofisi Japonya’da bulunan HIS Türkiye ile Sun Group arasında gerçekleştirilen ve Kapadokya Ekspresi ile başlayacak Türkiye’nin ilk “Yataklı Lüks Tren Turu” projesinin imzaları bugün İstanbul’da atıldı. Protokol törenine Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, Sun Group Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkerim Murat Atik ve HIS Türkiye Genel Müdürü H. Emre Özkur katıldı.

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  • İş birliğine ilişkin bilgi veren Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, HIS ile Japonya-Türkiye arasındaki iş birliği için uzun süredir çalıştıklarını dile getirerek, çalıştıkları konulardan birinin de Türkiye’deki turistlerin trenle taşınması konusu olduğunu söyledi. Dağlıoğlu, HIS Türkiye ile Sun Group’un demir yolları ile turistik hizmet verme işini bir araya gelerek hayata geçireceğini aktardı.

Ahmet Burak Dağlıoğlu
Ahmet Burak Dağlıoğlu

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YIL SONUNDA FAALİYETE GEÇİYOR

  • HIS Türkiye Genel Müdürü H. Emre Özkur ise, projenin önemine dikkat çekerken, “Dünyada trenle ulaşıma çok fazla talep var, ciddi yatırımlar gerçekleşiyor” dedi. Çok daha fazla şehri bu ulaşımın içine dahil edeceklerini ifade eden Özkur, “Projenin ilk yatırım bedeli 40 milyon avro, hedefimiz yıllık 200 bin turiste ulaşmak” dedi. Özkur, “Kapadokya Ekspresi’ni 5 yıldızlı 2 otel gibi düşünmek gerek. Bu sene içinde, yıl sonuna kadar faaliyete geçecek” diye konuştu.

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1 MİLYAR AVROLUK KATKI SUNACAK

Sun Group Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkerim Murat Atik, Türkiye’de 25 yıldır demir yolu sektöründe çalıştıklarına dikkati çekerken, Kapadokya Ekspresi adı ile 40 milyon avro tutarındaki yatırımla turizm amaçlı yataklı tren işletmeciliği için çalışmalarını başlattıklarını aktardı. Atik, “Kullanacağımız araçlarımız birer 5 yıldızlı otel şeklinde olacak, hepsi yataklı vagonlardan oluşacak. İlk etaptaki yatırımla 200-250 kişilik istihdam sağlanacak. Sistem devreye girdikçe yatırım miktarı ve istihdam sayısı artacak” dedi. Atik, projenin yıllık 1 milyar avroluk bir ekonomi oluşturacağını dile getirerek, “Türkiye’nin geleceğine güveniyoruz. Bu yüzden böyle bir yatırıma başladık” dedi.

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