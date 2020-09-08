50 bin öğrenciye teknoloji eğitimi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ilk olarak 12, ikinci aşamada 18 şehirde, toplamda 30 Deneyap Teknoloji Atölyesi'ni hayata geçirdiklerini belirterek, 5 yılda yaklaşık 50 bin öğrenciyi atölyelerden mezun etmeyi amaçladıklarını bildirdi.

3 YILLIK KAPSAMLI TEKNOLOJİ EĞİTİMİ

Deneyap Teknoloji Atölyeleri'nin Milli Teknoloji Hamlesi'nin stratejik ayaklarından birini oluşturduğunu belirten Varank, şunları kaydetti: "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın, koordinasyonunu Bakanlığımıza tevdi ettiği bu projemizle ortaokul ve lise seviyesindeki üstün yetenekli öğrencilerimize 3 yıllık kapsamlı teknoloji eğitimi veriyoruz. Ücretsiz sunduğumuz bu eğitimler yenilikçi ve vizyoner müfredata sahip. Atölyelere gelen öğrencilerden tek bir beklentimiz var, o da hayal güçlerini sonuna kadar kullanmaları. Önlerinde hiçbir limit, hiçbir engel yok. Teoriyi öğrenip, pratiğe istedikleri gibi dökebilirler."

HEDEF 50 BİN GENÇ YETENEK

Varank, ilk olarak 12, ikinci aşamada 18 şehirde olmak üzere toplamda 30 Deneyap Teknoloji Atölyesi'ni hayata geçirdiklerine dikkati çekerek, 5 yılda yaklaşık 50 bin öğrenciyi atölyelerden mezun etmeyi amaçladıklarını bildirdi. Çocukları, deneyap eğitimlerinden sonra da takip ederek, onları desteklemeye devam edeceklerini belirten Varank, "Bu gençler, yarının Türkiye’sini şekillendirecek. Teknoloji tüketen değil, teknoloji üreten Türkiye hedefine gençlerimizin enerjisiyle varacağız" ifadelerini kullandı.

BAŞVURUNUN YÜZDE 81'İ DEVLET OKULLARINDAN

Yapılan değerlendirmede yazılı sınavın yüzde 70'i, uygulama sınavının yüzde 30'u temel alındı ve 3 bin 680 öğrenci geleceğin teknoloji yıldızı olmaya hak kazandı. Bu öğrencilerin yüzde 81'inin devlet okullarından gelmesi dikkat çekti. Milli Teknoloji Hamlesi'nin itici gücünü oluşturmak, teknoloji üretme yetkinliği yüksek genç bireyler yetiştirmek amacıyla yola çıkan deneyap, bu alanda ilgisi ve yeteneği olan gençleri, bir araya getiriyor. Geleceğin bilim insanları, araştırmacıları, girişimcileri olabilecek öğrencileri ortaya çıkaracak olan deneyap, gençleri Türkiye'nin gelişimine katkı sağlayan, üretken, yenilikçi bireyler olma yolunda destekleyecek.

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