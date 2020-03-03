Ekonomi 50 ilin beklediği Karadeniz-Akdeniz Otoyolunda sona doğru 6 saate inecek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

50 ilin beklediği Karadeniz-Akdeniz Otoyolu'nda sona doğru: 6 saate inecek!

50 ilin beklediği Karadeniz-Akdeniz Otoyolu'nda sona doğru: 6 saate inecek

Osmanlı Padişahı Sultan Abdülaziz döneminde ilk kez gündeme gelen, 2'nci Abdülhamid zamanında projesi çizilen, 145 yıllık Karadeniz- Akdeniz Otoyolu Projesi'nin yıl sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor. 5 ili direkt, 50 ili dolaylı ilgilendiren 818 kilometrelik otoyol projesiyle Karadeniz ile Akdeniz kara yolu bağlantısı, 6 saate inecek.

Haber Merkezi DHA
818 kilometrelik yol, Karadeniz'in kapılarını İç Anadolu ve Akdeniz'e bağlayacak.
818 kilometrelik yol, Karadeniz'in kapılarını İç Anadolu ve Akdeniz'e bağlayacak.

Osmanlı Padişahı Sultan Abdülaziz döneminde 'Dereyolu' olarak ilk kez gündeme getirilen Karadeniz- Akdeniz yolu projesi, 2'nci Abdülhamid tarafından Fransız mühendislere çizdirildi. Çalışmaları Ordu'dan başlatılan projenin temeli de 1929 yılında dönemin Ordu Valisi Ali Kemal Aksüt tarafından attırıldı. Çalışmalar, 1933 yılında güzergah tartışmaları nedeniyle durduruldu.

818 kilometrelik yol, Karadeniz'in kapılarını İç Anadolu ve Akdeniz'e bağlayacak.

Proje 1970'li yıllarda yeniden gündeme getirildi; ancak bu kez Sovyet işgalinde tankların Karadeniz'den İç Anadolu'ya kolayca ulaşmasını sağlayabileceği gerekçesiyle çalışmalar tekrar durduruldu. Rafa kaldırılan proje, 2004 yılında Ordu'nun Mesudiye ilçesi Topçam Mahallesi'nde yapımına başlanan Topçam Barajı ve Ulaşım Yolları adıyla yeniden gündeme getirildi. Baraj yapılırken ilk etapta 'Dereyolu' olarak da bilinen Topçam Barajı Ulaşım Yolları Projesi ile proje değiştirilerek devamında Karadeniz-Akdeniz Otoyol Yol Projesi ile sürdürüldü.

Türkiye'nin 50 ili bu otoyolu bekliyor: İkinci Abdülhamit zamanında projesi çizilen Karadeniz-Akdeniz Otoyolu'nda sona gelindi
FOTOĞRAF 17
Title
Osmanlı Padişahı Sultan Abdülaziz döneminde 'Dereyolu' olarak ilk kez gündeme getirilen Karadeniz- Akdeniz yolu projesi, 2'nci Abdülhamid tarafından Fransız mühendislere çizdirildi.
Title
Çalışmaları Ordu'dan başlatılan projenin temeli de 1929 yılında dönemin Ordu Valisi Ali Kemal Aksüt tarafından attırıldı. Çalışmalar, 1933 yılında güzergah tartışmaları nedeniyle durduruldu.
Title
Proje 1970'li yıllarda yeniden gündeme getirildi; ancak bu kez Sovyet işgalinde tankların Karadeniz'den İç Anadolu'ya kolayca ulaşmasını sağlayabileceği gerekçesiyle çalışmalar tekrar durduruldu.
Title
Rafa kaldırılan proje, 2004 yılında Ordu'nun Mesudiye ilçesi Topçam Mahallesi'nde yapımına başlanan Topçam Barajı ve Ulaşım Yolları adıyla yeniden gündeme getirildi.​
Title
Baraj yapılırken ilk etapta 'Dereyolu' olarak da bilinen Topçam Barajı Ulaşım Yolları Projesi ile proje değiştirilerek devamında Karadeniz-Akdeniz Otoyol Yol Projesi ile sürdürüldü.
Title
145 yıllık rüya olan Karadeniz- Akdeniz Yolu'nun ihalesi 2008 yılında yapıldı.
Title
Orta ve Doğu Karadeniz'i Akdeniz'e bağlayacak 818 kilometrelik yol; Ordu, Sivas, Kayseri, Kahramanmaraş, Adana ve Hatay ili sınırları içinden geçip, Karadeniz'in kapılarını İç Anadolu ve Akdeniz'e bağlayacak.
Title
5 ili direkt, 50 ili dolaylı ilgilendiren Karadeniz-Akdeniz Yolu, Karadeniz'e kıyısı olan ülkelere de Ordu üzerinden ihracatta önemli rol sağlayacak.
Title
Projenin en önemli etaplarından olan Ordu'da 121 kilometrelik Ordu- Mesudiye yolu ise 88 kilometreye düşecek.
Title
2,5 saatlik Ordu- Mesudiye yolu 1 saate inerken, tünel ve viyadüklerle Ordu- Sivas arası ulaşım 2 saate, Ordu- İskenderun ise 6- 7 saate düşecek.
Title
Ordu- Mesudiye arasında 10 kilometrelik kısımda süren çalışmaların yıl sonuna tamamlanması hedefleniyor.
Title
Ordu Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO) Başkanı Servet Şahin, Karadeniz-Akdeniz Yolu Projesi'nin 50 ili ilgilendirdiğini belirterek, projenin bu yıl tamamlanmasıyla büyük avantaj sağlanacağını söyledi.
Title
Özellikle Akdeniz ve İç Anadolu Bölgesi'ndeki ihraç ürünlerinin Karadeniz'e ulaştırılmasında büyük kolaylık olacağını, 5 ili de doğrudan ilgilendiren yolun ülke ekonomisine de önemli katkılar sağlayacağını anlatan Şahin, Sivas'tan Ordu'ya ulaşım daha kolay olacak. Akdeniz ve İç Anadolu'dan kara yoluyla Ordu'ya ulaşan ürünler sanayicilerimiz tarafından Karadeniz'e kıyısı olan ülkelere daha kolay şekilde ulaştırılmış olacak. Ticarette en önemli şey ulaşım. Bu yol en verimli, en kısa yol olacak. Yolun bu yılın ortalarında biteceğini taahhüt ettiler, bende buna inanıyorum. Bizim için Ordu- Giresun Havalimanı'ndan sonra en önemli proje. Hatta havalimanından daha önemli proje. Bu yol bittiğinde Sivaslı Ordu'da denize inecek. İhracatçılarımız Karadeniz'e kıyısı olan ülkelere daha kolay ulaşacaklar. Daha önce 12 saat gidilen yol 6 saatte Karadeniz'i Akdeniz'e bağlayacak. Çalışmalarda Ordu-Mesudiye arasında 10 kilometrelik bir alan kalmıştı, tünelde çalışma sürüyor. Sivas tarafından çalışma kalmadı, inşallah yıl sonuna tamamlanacak dedi.
Title
Title
Title
Title
Türkiye'nin 50 ili bu otoyolu bekliyor: İkinci Abdülhamit zamanında projesi çizilen Karadeniz-Akdeniz Otoyolu'nda sona gelindi
Osmanlı Padişahı Sultan Abdülaziz döneminde ilk kez gündeme gelen, 2'nci Abdülhamid zamanında projesi çizilen, 145 yıllık Karadeniz- Akdeniz Otoyolu Projesi'nin yıl sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor. 5 ili direkt, 50 ili dolaylı ilgilendiren 818 kilometrelik otoyol projesiyle Karadeniz ile Akdeniz kara yolu bağlantısı, 6 saate inecek.


145 yıllık rüya olan Karadeniz- Akdeniz Yolu'nun ihalesi 2008 yılında yapıldı. Orta ve Doğu Karadeniz'i Akdeniz'e bağlayacak 818 kilometrelik yol; Ordu, Sivas, Kayseri, Kahramanmaraş, Adana ve Hatay ili sınırları içinden geçip, Karadeniz'in kapılarını İç Anadolu ve Akdeniz'e bağlayacak. 5 ili direkt, 50 ili dolaylı ilgilendiren Karadeniz-Akdeniz Yolu, Karadeniz'e kıyısı olan ülkelere de Ordu üzerinden ihracatta önemli rol sağlayacak.

50 ilin merakla beklediği 144 yıllık rüya gerçek oluyor: Karadeniz- Akdeniz Otoyolu 2020'de tamamlanacak
EKONOMİ
50 ilin merakla beklediği 144 yıllık rüya gerçek oluyor: Karadeniz- Akdeniz Otoyolu 2020'de tamamlanacak

818 kilometrelik yol, Karadeniz'in kapılarını İç Anadolu ve Akdeniz'e bağlayacak.

Ulaşımı kısaltacak

Projenin en önemli etaplarından olan Ordu'da 121 kilometrelik Ordu- Mesudiye yolu ise 88 kilometreye düşecek. 2,5 saatlik Ordu- Mesudiye yolu 1 saate inerken, tünel ve viyadüklerle Ordu- Sivas arası ulaşım 2 saate, Ordu- İskenderun ise 6- 7 saate düşecek. Ordu- Mesudiye arasında 10 kilometrelik kısımda süren çalışmaların yıl sonuna tamamlanması hedefleniyor.

Ordu Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO) Başkanı Servet Şahin.

'İhracatlarımız Karadeniz'e daha kolay ulaşacak'

Ordu Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO) Başkanı Servet Şahin, Karadeniz-Akdeniz Yolu Projesi'nin 50 ili ilgilendirdiğini belirterek, projenin bu yıl tamamlanmasıyla büyük avantaj sağlanacağını söyledi.

Özellikle Akdeniz ve İç Anadolu Bölgesi'ndeki ihraç ürünlerinin Karadeniz'e ulaştırılmasında büyük kolaylık olacağını, 5 ili de doğrudan ilgilendiren yolun ülke ekonomisine de önemli katkılar sağlayacağını anlatan Şahin, şu şekilde açıklamada bulundu:

  • "Sivas'tan Ordu'ya ulaşım daha kolay olacak. Akdeniz ve İç Anadolu'dan kara yoluyla Ordu'ya ulaşan ürünler sanayicilerimiz tarafından Karadeniz'e kıyısı olan ülkelere daha kolay şekilde ulaştırılmış olacak. Ticarette en önemli şey ulaşım. Bu yol en verimli, en kısa yol olacak. Yolun bu yılın ortalarında biteceğini taahhüt ettiler, bende buna inanıyorum. Bizim için Ordu- Giresun Havalimanı'ndan sonra en önemli proje. Hatta havalimanından daha önemli proje. Bu yol bittiğinde Sivaslı Ordu'da denize inecek. İhracatçılarımız Karadeniz'e kıyısı olan ülkelere daha kolay ulaşacaklar. Daha önce 12 saat gidilen yol 6 saatte Karadeniz'i Akdeniz'e bağlayacak. Çalışmalarda Ordu-Mesudiye arasında 10 kilometrelik bir alan kalmıştı, tünelde çalışma sürüyor. Sivas tarafından çalışma kalmadı, inşallah yıl sonuna tamamlanacak."

Asrın projesi tamamlanmak üzere: 50 ili ilgilendiren Karadeniz-Akdeniz Yolu’nun yüzde 95’lik kısmı tamamlandı
EKONOMİ
Asrın projesi tamamlanmak üzere: 50 ili ilgilendiren Karadeniz-Akdeniz Yolu’nun yüzde 95’lik kısmı tamamlandı
İdlibden çekilirsek Hataydan oluruz

'İdlib'den çekilirsek Hatay'dan oluruz'

​MHP lideri Bahçeli partisinin grup toplantısında konuşuyor.
130 bini geçti

130 bini geçti

Sınırı aşan sığınmacıların sayısı her geçen saat artıyor.
Bir rüya gerçek oluyor

Bir rüya gerçek oluyor

​50 ilin merakla beklediği 145 yıllık projede sona gelindi.
SİHA'lar rekorumu alt üst etti

SİHA'lar rekorumu alt üst etti

​Suriye savaşının sembol ismi Yeni Şafak'a konuştu.
Hizbullah çıkış arıyor

Hizbullah çıkış arıyor

TSK'nın SİHA saldırılarında büyük darbe aldılar.
Elazığ'da<br>şaşırtan görüntü

Elazığ'da
şaşırtan görüntü

​Kolonlardan yumruk büyüklüğünde taş çıkıyor.

Hem insafsız <br>hem vefasız!

Hem insafsız
hem vefasız!

Yunanlılar 70 yıl önce sığındıkları Suriyelilere gaz bombası atıyor.
Beklenen onay çıktı

Beklenen onay çıktı

​Yerli otomobilin üretim yerinde yeni gelişme.
Milyonları ilgilendiren karar

Milyonları ilgilendiren karar

​Mülk sahibi imzalamasa da komisyon ödeyecek.
Havadaki<br>vurucu taktikler

Havadaki
vurucu taktikler

Koral köreltti, Milkar bozdu, F-16'lar görünmez oldu, SİHA'lar vurdu.
Boğaz'da Rus tahriki!

Boğaz'da Rus tahriki!

​Geminin önünde sipere yattı.
Artık bu parayı istemiyoruz

Artık bu parayı istemiyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan Avrupa Birliği'ne rest çekti.
İptal için<br>30 gününüz var!

İptal için
30 gününüz var!

​Paket turlarda koronavirüs endişesi yaşanıyor.
Poz verme skandalı!

Poz verme skandalı!

​İYİ Partili vekil şehit cenazesinde en öne geçip fotoğraf çektirdi
5 kiloya<br>kadar serbest

5 kiloya
kadar serbest

​Konuyla ilgili karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Can kaybı artıyor

Can kaybı artıyor

​Koronavirüs nedeniyle 2 bin 945 kişi hayatını kaybetti.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.