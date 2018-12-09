500 euro tedavülden kaldırılıyor

Dünya piyasalarında 2002 yılında dolaşıma başlayan 500 euroluk banknot, 26 Ocak ayının 17 Avrupa ülkesi tarafından kaldırılırken, Almanya ile Avusturya ise 26 Nisan tarihine kadar 500 euroluk banknotlar kullanılacak.

Terör örgütleri ve kalpazanlar tarafından sıkça kullanılan ve halk tarafından tercih edilmeyen 500 euroluk banknotların piyasadan kaldırılması altındaki en önemli etkenin, teröre ve örgütlerle daha etkin mücadele etmek olarak gösterildi.

Euro’nun 5, 10, 20, 50, 100 ve 200’lük banknotları yenilenerek daha güvenli hale getirilmişti.