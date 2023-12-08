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Ekonomi

500 megavatlık panel ihracatı için ek yatırım

Yenilenebilir enerji teknolojileri geliştiren Kalyon PV, 2024 yılında teknoloji dönüşümünü hayata geçirecek. Önümüzdeki yıl 100 milyon dolarlık ilave yatırım yapacak olan şirket, 2025 yılında ise 500 megavatlık ihracat hedefliyor.

04:00 - 8/12/2023 Cuma
Güncelleme: 05:57 - 8/12/2023 Cuma
Yeni Şafak
Kalyon PV
Kalyon PV

Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Lütfi Elvan, Ankara'daki Kalyon PV fabrikası için 500 milyon dolarlık yatırım gerçekleştirdiklerini belirterek, “Hedefimiz 100 milyon dolar daha ilave yatırım yapmak. Fabrikamızdaki yıllık 2 gigavatlık üretim kapasitesini artırmaya devam edeceğiz” dedi. Kalyon PV’nin Ankara’daki fabrikasının Çin hariç dünyadaki ilk ve tek entegre tesis olma özelliği taşıdığını belirten Elvan, Avrupa'da ve Amerika'da örneği olmayan bir tesisle Türkiye ekonomisine yüksek katkı sağladıklarını vurguladı.


YATIRIM VE KALKINMA HAMLESİ BAŞLATTI

Türkiye'de, 2002'den itibaren önemli bir yatırım ve kalkınma hamlesi başlatıldığını söyleyen Lütfi Elvan, dünyanın dört bir yanında çok büyük ölçekli yatırımlar gerçekleştirildiğini belirtti. Konya Karapınar'da 1.300 megavat güce sahip Avrupa'nın en büyük, dünyanın da sayılı güneş enerjisi santrallerinden birini kurduklarını ifade eden Elvan, “Tüm bunlar, Türkiye vizyonu dediğimiz vizyonun tam da kendisi” şeklinde konuştu.


ÜRETİM KAPASİTESİNİ 10 GİGAVATA ÇIKARACAK

Kalyon PV Üst Yöneticisi (CEO) Ersan Tüfekçi de Kalyon Holding'in güneş enerjisi alanındaki ilk yatırımı olan Kalyon PV'nin tamamen Türk sermayeli bir şirket olduğunu kaydetti. Ar-Ge dahil güneş paneli üretiminin 4 aşamasını tek çatı altında bulunduran tesiste yüksek yerlilikle üretim yapıldığını dile getiren Tüfekçi, Kalyon PV'de yıllık üretim kapasitesini 2 gigavattan 10 gigavata çıkarmayı hedeflediklerini bildirdi.


500 MEGAVAT İHRACAT

Tüfekçi, tesiste 2 bin kişiye istihdam sağladıklarını belirtirken, “10 gigavat üretim kapasitesine ulaştığımızda, yıllık yaklaşık 20 milyon ton karbon emisyonunu önleyebilecek ve 20 milyon kişinin günlük elektrik ihtiyacını karşılayabileceğiz” dedi. Geçen aylarda ilk yüksek tonajlı ihracatı ABD'ye gerçekleştirdiklerini söyleyen Tüfekçi, “2024'te teknoloji dönüşümümüzü tamamladıktan sonra, 2025 yılında 500 megavat ihracat hedefimiz bulunuyor” şeklinde konuştu.


390 megavatlık üç GES yolda

Ersan Tüfekçi

Türkiye'nin ve dünyanın çeşitli noktalarında yapılan 3 gigavatın üzerindeki santral kurulumunun parçası olduklarını belirten Kalyon PV CEO’su Ersan Tüfekçi, şöyle konuştu: “Faz 3 üretim tesisiyle Kalyon PV, yıllık 500 milyon dolarlık değer oluşturuyor. Faz 4 ile teknoloji dönüşümü gerçekleştireceğiz. Niğde, Gaziantep ve Şanlıurfa'da güneş santrali yatırımları sürüyor. 390 megavat kurulu güçte üç lokasyonda GES

projeleri tamamlanacak.”


Türkiye ekonomisi için 2024 yılını işaret ettiler: Çok hareketli olacak 100 milyar dolarlık yatırım çekebilir
Türkiye ekonomisi için 2024 yılını işaret ettiler: Çok hareketli olacak 100 milyar dolarlık yatırım çekebilir

Yeni ekonomi yönetiminin atılması gereken doğru adımları attığını düşündüklerini net bir şekilde dile getirerek, ''Bunu söyleyen sadece Dünya Bankası da değil. Kredi derecelendirme kuruluşlarının bazılarının Türkiye'nin görünümünü yukarı yönlü revize ettiğini görüyoruz. Yatırım bankaları gelecek yıl Türkiye tahvil piyasasının çok hareketli olacağını söylüyorlar. Bu kuruluşlar, işlerin doğru yönde gittiğini görüyor." diyen Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Humberto Lopez, Türkiye'nin temiz enerji hedefleri için ihtiyaç duyulan 100 milyar dolarlık yatırımı da istikrarlı duruş sayesinde rahatlıkla çekebileceğini ifade etti.

#Ekonomi
#enerji
#ihracat
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