500 megavatlık panel ihracatı için ek yatırım

Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Lütfi Elvan, Ankara'daki Kalyon PV fabrikası için 500 milyon dolarlık yatırım gerçekleştirdiklerini belirterek, “Hedefimiz 100 milyon dolar daha ilave yatırım yapmak. Fabrikamızdaki yıllık 2 gigavatlık üretim kapasitesini artırmaya devam edeceğiz” dedi. Kalyon PV’nin Ankara’daki fabrikasının Çin hariç dünyadaki ilk ve tek entegre tesis olma özelliği taşıdığını belirten Elvan, Avrupa'da ve Amerika'da örneği olmayan bir tesisle Türkiye ekonomisine yüksek katkı sağladıklarını vurguladı.





YATIRIM VE KALKINMA HAMLESİ BAŞLATTI

Türkiye'de, 2002'den itibaren önemli bir yatırım ve kalkınma hamlesi başlatıldığını söyleyen Lütfi Elvan, dünyanın dört bir yanında çok büyük ölçekli yatırımlar gerçekleştirildiğini belirtti. Konya Karapınar'da 1.300 megavat güce sahip Avrupa'nın en büyük, dünyanın da sayılı güneş enerjisi santrallerinden birini kurduklarını ifade eden Elvan, “Tüm bunlar, Türkiye vizyonu dediğimiz vizyonun tam da kendisi” şeklinde konuştu.





ÜRETİM KAPASİTESİNİ 10 GİGAVATA ÇIKARACAK

Kalyon PV Üst Yöneticisi (CEO) Ersan Tüfekçi de Kalyon Holding'in güneş enerjisi alanındaki ilk yatırımı olan Kalyon PV'nin tamamen Türk sermayeli bir şirket olduğunu kaydetti. Ar-Ge dahil güneş paneli üretiminin 4 aşamasını tek çatı altında bulunduran tesiste yüksek yerlilikle üretim yapıldığını dile getiren Tüfekçi, Kalyon PV'de yıllık üretim kapasitesini 2 gigavattan 10 gigavata çıkarmayı hedeflediklerini bildirdi.





500 MEGAVAT İHRACAT

Tüfekçi, tesiste 2 bin kişiye istihdam sağladıklarını belirtirken, “10 gigavat üretim kapasitesine ulaştığımızda, yıllık yaklaşık 20 milyon ton karbon emisyonunu önleyebilecek ve 20 milyon kişinin günlük elektrik ihtiyacını karşılayabileceğiz” dedi. Geçen aylarda ilk yüksek tonajlı ihracatı ABD'ye gerçekleştirdiklerini söyleyen Tüfekçi, “2024'te teknoloji dönüşümümüzü tamamladıktan sonra, 2025 yılında 500 megavat ihracat hedefimiz bulunuyor” şeklinde konuştu.





390 megavatlık üç GES yolda

Ersan Tüfekçi

Türkiye'nin ve dünyanın çeşitli noktalarında yapılan 3 gigavatın üzerindeki santral kurulumunun parçası olduklarını belirten Kalyon PV CEO’su Ersan Tüfekçi, şöyle konuştu: “Faz 3 üretim tesisiyle Kalyon PV, yıllık 500 milyon dolarlık değer oluşturuyor. Faz 4 ile teknoloji dönüşümü gerçekleştireceğiz. Niğde, Gaziantep ve Şanlıurfa'da güneş santrali yatırımları sürüyor. 390 megavat kurulu güçte üç lokasyonda GES

projeleri tamamlanacak.”



