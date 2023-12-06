Kabine'de gündem ekonomi

Toplantının ağırlıklı gündemi asgari ücret, emekli zammı ve ekonomideki gelişmeler olacak. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 Ekim’den bu yana Filistin için yoğun bir telefon diplomasisi yürütüyor. Erdoğan, son olarak Suudi Arabistan, Özbekistan ve Almanya, Cezayir ve Katar’ı ziyaret etti. 30’dan fazla liderle ise telefonda görüştü. Kabinede, söz konusu görüşmelerinin neticeleri ve bundan sonra atılacak diplomatik adımların değerlendirilmesi de öngörülüyor.
Toplantıda ekonomik gelişmeler de kapsamlı bir şekilde ele alınacak. Fahiş fiyatlar, enflasyonla mücadele öncelikli maddeler arasında yer alıyor. Ayrıca, memur ve emekli zamları ile 2024 yılı için asgari ücret çalışmaları da toplantıda ele alınacak. Bu kapsamda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın bir sunum yapması bekleniyor.