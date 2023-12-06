Kabine'de gündem ekonomi

Toplantının ağırlıklı gündemi asgari ücret, emekli zammı ve ekonomideki gelişmeler olacak. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 Ekim’den bu yana Filistin için yoğun bir telefon diplomasisi yürütüyor. Erdoğan, son olarak Suudi Arabistan, Özbekistan ve Almanya, Cezayir ve Katar’ı ziyaret etti. 30’dan fazla liderle ise telefonda görüştü. Kabinede, söz konusu görüşmelerinin neticeleri ve bundan sonra atılacak diplomatik adımların değerlendirilmesi de öngörülüyor.