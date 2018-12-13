500 milyon kişiyi İstanbul’a çekecek

Türkiye’de yaklaşık 35 milyon liralık bir ekonomi yaratan ınfluencer pazarlamasının gelişmesine katkıda bulunan zirve, diğer yandan turizmin canlandırılmasına da destek olacak. Influencer’lar tarafından yapılacak sosyal medya paylaşımları aracılığıyla tüm dünyada 500 milyon kişiye erişmesi beklenen etkinliğin Türkiye ve İstanbul’un turizm ve tanıtım çalışmalarına yüzde 10 katkıda bulunması öngörülüyor.

Emre Gelen

AYLIK GELİRLERİ 20 BİN LİRAYI AŞTI

INFLOW Summits Kurucu Ortağı Emre Gelen, pazarın gelişiminde INFLOW’un gerçekleştirdiği etkinliklerin önemli bir rol oynadığını kaydetti. Bugün Türkiye’de alanda yatırım yapan marka sayısının bini aştığını ifade eden Gelen, sözlerine şöyle devam etti:

“Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de ınfluencer pazarlaması alanı hızla büyüyor. Sektörde etkin olan bir influencer’ın aylık geliri günümüzde 20 bin lirayı aşmış durumda. Dolayısıyla bugün gençler arasında en çok özenilen mesleklerin başında influencer olmak geliyor. Gerçekleştirdiğimiz etkinliklerle hem bu alandaki çalışmaları doğru şekilde yönlendirmeyi hem de yeni işbirlikleri yaratılması için platform sağlayarak sektörün büyümesine katkıda bulunmayı planlıyoruz.”

Afşin Avcı

TURİZMİ CANLANDIRACAK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Türk Hava Yolları’nın destekleriyle gerçekleşecek program, dünyanın dört bir yanından gelen influencer’lara İstanbul’u bilinmeyen yönleri ve gözden kaçırılan bölgeleriyle tanıtarak benzersiz bir İstanbul deneyimi yaşatmayı ve ülke turizmini canlandırmayı amaçlıyor. Zirveye gelecek 25 yabancı influencer için özel bir İstanbul turu düzenlenecek. Dünyanın 30 ülkesinden 100 yabancı influencer’ın zirveye katılacağını, bunlardan 25’ine ise çok özel bir İstanbul deneyimi yaşatacaklarını belirten INFLOW Summits Kurucu Ortağı Afşın Avcı, zirve ile ülkenin tanıtım çalışmalarına yüzde 10’luk bir katkı sağlamayı planladıklarını ifade etti. İstanbul’u sosyal medyanın gündemine taşımayı amaçlayan etkinlik 17-19 Aralık tarihinde gerçekleşecek.