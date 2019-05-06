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Ekonomi 53 günde 827 milyon lira kazandı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Marmaray ​53 günde 82.7 milyon lira kazandı

53 günde 82.7 milyon lira kazandı

Halkalıdan-Gebze’ye kesintisiz ulaşım imkanı sağlayan banliyö hattının devreye alınmasının ardından Marmaray'dan 53 günde 82,7 milyon liralık gelir elde edildi. Günlük 200 bin yolcu taşıma sayısına ulaşan Marmaray'da, 13 Mart’ta Gebze-Halkalı banliyö hattıyla birleşme sonucu bu rakam 400 bine kadar yükseldi.

Haber Merkezi AA
Marmaray.
Marmaray.

Avrupa ve Asya Kıtaları arasında kesintisiz demir yolu ulaşımı sağlayan Marmaray’ın ulaşım ağı genişledikçe sağladığı gelir de artıyor.

Denizin altından ulaşım olanağı sunan asrın projesi Marmaray, banliyö hattıyla birleşmesiyle Türkiye ve İstanbul ekonomisine büyük katkılar veriyor.

Halkalıdan-Gebze’ye kesintisiz ulaşım imkanı sağlayan hat ile kısa zamanda milyonları aşan gelir elde edildi.

ORTALAMA 3 LİRA 90 KURUŞ

Halkalı-Gebze arası bir kişinin 5 lira 20 kuruşa yolculuk ettiği ve her yolcunun da son duraklarda inmeyip iade ücret aldığı varsayıldığında bir kişinin ortalama yolculuk maliyeti 3 lira 90 kuruş olarak hesaplanıyor. Günlük 200 bin yolcu taşıma sayısına ulaşan Marmaray'da, 13 Mart’ta Gebze-Halkalı banliyö hattıyla birleşme sonucu bu rakam 400 bine kadar yükseldi.

82 MİLYON 680 BİN TL GELİR

Ortalama bir hesapla bir kişiden 3 lira 90 kuruş ücret alındığı düşünülürse 53 günde Marmaray’ın sağladığı gelir 82 milyon 680 bin lira olarak ortaya çıkıyor.

  • Marmaray, banliyö hattıyla birleşimi sonucu sağladığı bu gelirle ekonomiye katkısını günden güne artırmaya devam ediyor. Asrın projesi mimarlık başarısını yanında konfor, zaman ve ücret avantajlarıyla da adından söz ettiriyor.

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