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Ekonomi

5.5 milyon aileye yenilenebilir enerji

Organik malzemelerin yakılmasıyla elde edilen biyokütle ve atık ısı sayesinde Türkiye, mayıs sonu itibariyle 3 bin 964 megavat kapasiteye ulaştı.

Merve Safa Akıntürk
04:00 . 23/06/2023 Cuma
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Dünya nüfusunun her geçen yıl artması ve enerji kaynaklarının tükenmeye başlaması nedeniyle yenilenebilir enerji kaynaklarına geçiş önem kazandı. Bu kaynaklardan biri olan biyokütle enerjisi hem üretim teknolojilerinin çeşitliliği hem de yüksek potansiyeli ile öne çıkıyor. Organik malzemelerin yakılmasıyla elde edilen biyokütle ve atık ısı sayesinde Türkiye, mayıs sonu itibariyle 3 bin 964 megavat kapasiteye ulaştı.

8.6 TON PETROLE EŞ DEĞER

Biyokütle ve atık ısı enerjisinin kurulu güç içerisindeki payı ise mayıs ayı itibarıyla yüzde 4’e yaklaştı. Türkiye’de bulunan 345 lisanslı biyokütle tesisinden ahşap, çamur, evsel atıklar yakılarak enerjiye dönüştürülüyor. Ortalama biyokütle tesisleri saatte bin 832 megavat saatlik üretim yaparak dört kişilik bir ailenin ortalama aylık enerji tüketimini karşılıyor. Böylelikle toplamda 5.5 milyon ailenin enerji arzı, biyokütle tesisleri tarafından karşılanıyor. Türkiye’nin biyokütle atık potansiyelinin, yaklaşık 8.6 milyon ton petrol eş değeri ve bu kaynaktan üretilebilecek biyogaz miktarının da 1,5-2 milyon ton petrol eş değeri olduğu tahmin ediliyor.




#Enerji
#enerji kaynakları
#Teknoloji
#Biyogaz
#Biyokütle
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