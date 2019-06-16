571 bin kişiye iş kapısı açtı

Geçtiğimiz Şubat ayının sonunda başlatılan istihdam seferberliği meyvelerini vermeye başladı. 2019-2020 dönemini kapsayan iki yıllık dönemde 2,5 milyon kişinin istihdam edilmesi hedefiyle başlatılan çalışmaların yansıması rakamlarda kendini gösterdi. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), bu yılın ilk beş ayında 571 bin 266 kişiyi işe yerleştirdi.

YÜZDE 30 ARTIŞ VAR

İŞKUR’un 2019 yılı Ocak-Mayıs dönemi verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Zehra Zümrüt Selçuk, geçen yılın aynı dönemine göre işe yerleştirme rakamlarında yüzde 30,1’lik artış kaydettiklerini aktardı. Selçuk, bu yılın ilk beş ayında 571 bin 266 kişinin işe yerleşmesine aracılık eden İŞKUR’un istihdam seferberliği kapsamında verilen desteklerin de etkisiyle istihdama katkısının artarak süreceğini ifade etti.

KADIN İSTİHDAM ORANI %28,6 ORANINDA YÜKSELDİ

Yakaladıkları bu olumlu seyrin kadın ve genç işe yerleştirme rakamlarında da görüldüğünü ifade eden Selçuk, “Ocak-Mayıs 2019 dönemi itibariyle 186 bin kadınımızı, 172 bin gencimizi iş sahibi yaptık. Geçen yılın aynı dönemine göre işe yerleştirme rakamlarında kadınlarda yüzde 28,6; gençlerde ise yüzde 32,4’lük bir artış kaydettik” dedi.

102 BİNİ ÜNİVERSİTE MEZUNU

2019 yılı Ocak-Mayıs döneminde yükseköğretim mezunlarının işe yerleştirilmesinde de artış olduğunu belirten Bakan Selçuk, nitelikli işgücü olan yükseköğretim mezunlarının istihdamını oldukça önemsendiğini ve geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 44,4’lük artışla 102 bin yükseköğretim mezununun işe yerleştirildiğini ifade etti. 2018 yılının istihdamda rekorların yılı olduğunu; 2019 yılının ilk 5 ayı itibariyle ise rekorlar yılından daha iyi bir performans gösterdiklerini söyleyen Selçuk, işbaşı eğitim programlarından geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31,4’lük bir artışla 167 bin kişinin yararlandığını bildirdi.