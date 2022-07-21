57'nci ATAK envanterde: Bir ilk daha gerçekleşti

Milli Savunma Bakanlığı (MSB),
Milli IFF Mod-5 Dost/Düşman Tanıma/Tanıtma Sistemi ve 6 sensörlü Füze İkaz Sistemi ile teçhiz edilmiş ilk ATAK helikopterinin Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girdiğini açıkladı. 57'NCİ ATAK ENVANTERDE
Milli Savunma Bakanlığına ait sosyal medya hesapları üzerinden yapılan paylaşımda,
"Faz-2 konfigürasyona sahip bir T-129 ATAK helikopteri daha Kara Kuvvetleri Komutanlığımızın envanterine alındı. Böylece 57'nci ATAK helikopterimiz de envantere girmiş oldu. Envantere giren helikopterimiz, Milli IFF Mod-5 Dost/Düşman Tanıma/Tanıtma Sistemi ve 6 sensörlü Füze İkaz Sistemi ile teçhiz edilmiş ilk ATAK helikopteri olma özelliğini taşıyor" ifadeleri yer aldı.
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Savunma sanayisinde tarihi bir süreçten geçen Türkiye yerli ve milli projeleriyle dünya çapında dikkat çekiyor.
Zaman içerisinde farklı fazları tamamlanan ve her seferinde daha iyi bir noktaya ulaşan T-129B Atak Faz II'nin geçtiğimiz günlerde Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildiği açıklandı.
Yeni fazında yer alan ve tehditlere elektronik olarak saldırarak hedeften saptıran Radar Karıştırıcı Pod Sistemi ise ilk kez görüntülendi.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin taarruz helikopteri ihtiyacını karşılamak amacıyla Türkiye'ye özgü milli kabiliyetler kullanılarak üretilen ATAK helikopterlerinin yeni fazında yer alan ve tehditlere elektronik olarak saldırarak hedeften saptıran Radar Karıştırıcı Pod Sistemi ilk kez görüntülendi.<br>Savunma sanayisinde tarihi bir süreçten geçen Türkiye yerli ve milli projeleriyle dünya çapında dikkat çekiyor. Zaman içerisinde farklı fazları tamamlanan ve her seferinde daha iyi bir noktaya ulaşan T-129B Atak Faz II'nin geçtiğimiz günlerde Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildiği açıklandı. Yeni fazında yer alan ve tehditlere elektronik olarak saldırarak hedeften saptıran Radar Karıştırıcı Pod Sistemi ise ilk kez görüntülendi.<br><br>TRT Haber'de yer alan habere göre Savunma Politikası Analisti Turan Oğuz, söz konusu sistemin bu sınıf helikopterlerde standart olarak yer almadığına dikkat çekti.
Sürecin daha iyi anlaşılabilmesi için de ATAK’ın ilk fazdan bu yana yaşadığı bazı değişimleri anlatıyor…
T-129 ATAK’ların ilk fazında füze ikaz alıcı olduğunu belirten Oğuz, o dönemde sisteme eklenen elektronik savunma sistemlerinin ‘Seviye 1’ olarak adlandırılabileceğini söylüyor.
FAZ II ile lazer ve radar ikaz alıcısı gibi sistemlerin eklendiğini anımsatan Oğuz, “Bu sayede helikoptere doğru gelen radar arayıcı başlıklı füzelere karşı bir karşı tedbir imkanına da kavuşuldu” bilgisini paylaşıyor.
Turan Oğuz, bu noktada son eklenen Radar Karıştırıcı sisteme vurgu yapıyor ve sistemin nasıl bir etkisi olacağını şöyle anlatıyor:
“Son olarak ilgili komutanlığa teslim edilen ATAK’ta radar karıştırıcı (RF jammer) yer aldığını gördük. Helikoptere karşı atılan radar arayıcı başlıklı bir füze olduğunda bu sistem devreye giriyor. Yaklaşan tehdide elektronik olarak taarruz ediyor ve en basit anlatımıyla onu saptırmaya, engellemeye çalışıyor.
Peki bu sistem neden çok önemli? Her şeyden önce bunun bir ‘standart’ olmadığını unutmamamız gerekiyor. Envanterde olup seri olarak üretilen başka bir helikopterde çok nadir görebileceğiniz bir sistem. Açıkçası ben bugüne kadar ATAK sınıfında görmedim.
Radar karıştırıcı sistem takılı T129 Atak FAZ II bu sayede dünyada kendi alanında en ileri platformlardan biri olma yolunda önemli bir adım attı.”
Türkiye’nın terörle mücadelesinde helikopterleri çok yoğun kullandığını ve 90’lı yıllardan bu yana kimi zaman üzücü hadiselerin de yaşandığını hatırlatan Oğuz, bu olaylar nedeniyle Türk savunma sanayiinin söz konusu tehlikelere karşı oldukça etkin çözümler ürettiğini söylüyor.
Radar Karıştırıcı Pod da bu şekilde ortaya çıkmış. Oğuz’un verdiği bilgiye göre bu sistem ASELSAN mühendisleri tarafından tamamen milli olarak geliştirilmiş.
Turan Oğuz, son dönemlerde çok yoğun bir şekilde modern teknolojiye sahip savunma sanayii ürünlerinin geliştirildiği bir dönemden geçtiğimizin de altını çiziyor.
İnsansız hava, kara, deniz ve denizaltı araçları; elektronik harp sistemleri; hava savunma sistemleri ve uzun menzilli hassas güdümlü mühimmatlar konusunda Türkiye’nin arka arkaya çok önemli ve kritik adımlar attığını belirtip sözlerini şöyle tamamlıyor:
“Elektronik harp meselesi burada en önemli kilometre taşlarından biri. ATAK’ın son teslim edilen helikopterinde gördüğümüz üzere elektronik destek, elektronik taarruz ve elektronik savunma konusunda çok değerli kazanımlar elde ettik.<br><br>Türkiye gibi son derece zorlu bir coğrafyada bulunan ve hem ülke içinde hem de sınır ötesinde terör harekatları yürüten bir ülkenin bu tür kabiliyetlere erişmesi son derece önemli. Tüm bunların sahaya ciddi etkileri olacak.”
İlk kez görüntülendi: ATAK helikopterine yeni kabiliyet
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin taarruz helikopteri ihtiyacını karşılamak amacıyla Türkiye'ye özgü milli kabiliyetler kullanılarak üretilen ATAK helikopterlerinin yeni fazında yer alan ve tehditlere elektronik olarak saldırarak hedeften saptıran Radar Karıştırıcı Pod Sistemi ilk kez görüntülendi.
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