Ekonomi 5G denemesinde hız rekoru
TÜRKİYE EKONOMİSİ

5G denemesinde hız rekoru

Türk Telekom, Huawei ile birlikte canlı 5G test şebekesi üzerinde gerçekleştirdiği denemede saniyede 2.9 Gbps üzeri hızlara ulaşarak bu alanda dünya rekorunu kırdı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Türk Telekom'dan hız rekoru
Türk Telekom'dan hız rekoru

Bu denemeyle Türk Telekom, aynı zamanda 5G Yeni Radyo Taşıyıcı Birleştirme Teknolojisini (NR Carrier Aggregation) de ticari telefonlar ile dünyada ilk defa deneyen operatör oldu.

Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, 5G hız denemesinde dünyada bir ilki gerçekleştirdiklerini belirterek, “İki farklı 5G taşıyıcısını birleştirdik ve gerçek anlamda canlı 5G test şebekemizde saniyede 2.9 Gbps üzeri hızlara ulaşarak bir dünya rekoru kırdık. 5G bağlantı hızını ikiye katlayan 5G Yeni Radyo Taşıyıcı Birleştirme Teknolojisini (NR Carrier Aggregation) dünyada ilk defa deneyen operatör olduk. Türk Telekom olarak, bugün burada yaptığımız gibi, gelecekte de ülkemizin ihtiyacı olan, tüm yeni nesil teknolojilerin geliştirilmesine öncülük etmeye devam edeceğiz” dedi.

Yusuf Kıraç

KATKI SAĞLAMAYA DEVAM EDECEK

  • Huawei Türkiye CTO’su Simon Pei, etkinlikte yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: "Türk Telekom 5G test şebekesinde hayata geçirdiğimiz bu testte, yüksek veri hızları, arttırılmış kapasite ve daha geniş spektrum sağlayan inovatif “5G Yeni Radyo Taşıyıcı Birleştirme” teknolojisini kullandık. Huawei, gelecekte 5G'nin pazar lideri ticari uygulamalarını tüm ekosistemle paylaşmak için Türk Telekom ile çalışmaya devam edecek ve Türkiye'nin dijitalleşmesini, her zaman olduğu gibi destekleyecektir.”

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