5G donanımlı ilk otobüs yollarda

Yolcularını birbirinden farklı 5G unsurlarıyla karşılayacak olan otobüste, 5G internet üzerinden yayın yapan televizyon (IPTV), kentteki popüler turistik faaliyetlerin gerçek zamanlı gösterimi ve sanal gerçeklik gözlükleriyle bekleme süresiz oyunlar bulunuyor. İşletmeci girişim olarak Chengdu Kamu Taşımacılığı Grubu, otobüs duraklarında gerçek zamanlı yolcu hareketliliğini ve sürücülerin direksiyondaki davranışını da gözlemleyecek. Şirket, 5G teknolojisinin, akıllı dağıtım, sürücü davranış analizi ve yüz taranarak ödeme gibi bir dizi uygulama olanağı da yaratacağını açıkladı.

TEKNOLOJİ Çin’in dev otobüs projesi fiyasko çıktı