Ekonomi 5G donanımlı ilk otobüs yollarda
TÜRKİYE EKONOMİSİ

5G donanımlı ilk otobüs yollarda

Çin'in Chengdu şehrinde ilk 5G donanımlı otobüs hizmete girdi. 28 km uzunluğundaki güzergâhta yol alan otobüsün, haftada bir veya iki kez düzensiz aralıklarla kullanılması bekleniyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
5G donanımlı otobüs
5G donanımlı otobüs

Yolcularını birbirinden farklı 5G unsurlarıyla karşılayacak olan otobüste, 5G internet üzerinden yayın yapan televizyon (IPTV), kentteki popüler turistik faaliyetlerin gerçek zamanlı gösterimi ve sanal gerçeklik gözlükleriyle bekleme süresiz oyunlar bulunuyor. İşletmeci girişim olarak Chengdu Kamu Taşımacılığı Grubu, otobüs duraklarında gerçek zamanlı yolcu hareketliliğini ve sürücülerin direksiyondaki davranışını da gözlemleyecek. Şirket, 5G teknolojisinin, akıllı dağıtım, sürücü davranış analizi ve yüz taranarak ödeme gibi bir dizi uygulama olanağı da yaratacağını açıkladı.

Çin’in dev otobüs projesi fiyasko çıktı
TEKNOLOJİ
Çin’in dev otobüs projesi fiyasko çıktı
Ayasofya için emsal

Ayasofya için emsal

​Kariye Camii 74 yıl sonra ibadete açılacak.
Ovaköy tercih değil zaruret

Ovaköy tercih değil zaruret

​Bölgede PKK'nın tüm lojistik ve terörist sevkiyatı engellenebilir.
Bu da PKKnınHristiyan taburu

Bu da PKK'nın
Hristiyan taburu

SDG'ye ait Hristiyan ​taburları cepheye sürdüler.
2020 için<br>845 hedef

2020 için
845 hedef

​Kabinenin bir yıllık icraat ajandası açıklandı.​
Maltepe’nin parası Adalar’a

Maltepe’nin parası Adalar’a

​Çöp dağlarıyla boğuşan Maltepe Belediyesi, Adalar Belediyesi'ne benzin yardımı yaptı.
Havada asılı<br>bir şehir<br>

Havada asılı
bir şehir

​Yunanistan'ın masalsı bir bölgesi Meteora.

Çocuklarımız silah değil kalem tutsun

Çocuklarımız silah değil kalem tutsun

​Diyarbakır'daki evlat nöbetinde 63 gün geride kaldı.
Filistin arazilerine<br>el koyacak

Filistin arazilerine
el koyacak

​İşgalci İsrail, Batı Şeria için kirli planlar kuruyor.
Felaketin gizemli<br>yüzü: Çernobil

Felaketin gizemli
yüzü: Çernobil

​Nükleer kaza felaketinin yuttuğu bir kasaba.

Abonelikli<br>bağış sistemi

Abonelikli
bağış sistemi

Kızılay'a düzenli aralıklarla bağış yapılabilecek.
İfade çağrısına ret

İfade çağrısına ret

​Trump ve Adalet Bakanlığı talimatı verdi.
Durağa dalan şoför tutuklandı

Durağa dalan şoför tutuklandı

​Denizden çıkarılarak gözaltına alınmıştı.
ABD'nin söyleyecek sözü kalmadı

ABD'nin söyleyecek sözü kalmadı

​Cumhurbaşkanlığından ABD'nin terör raporuna tepki.
Irak'ta <br>şiddet dinmiyor

Irak'ta
şiddet dinmiyor

Olaylı bölgelere çok sayıda askeri birlik sevk edildi.
100 bin Türk <br>rekor kırdı!

100 bin Türk
rekor kırdı!

Stadyuma en çok taraftar çeken maç oldu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.