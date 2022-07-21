5G İstanbul Havalimanı ile başlayacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, medya temsilcileri ile biraraya geldi. Karaismailoğlu, bakanlık çalışmaları hakkında önemli açıklamalarda bulundu:

Kara yolları yatırımları sayesinde yılda 7 milyar saat zaman, 1 milyar litre akaryakıttan tasarruf sağlıyoruz. 183 milyar dolarlık yatırım karşılığında üretime 1 trilyon doların üstünde etki ve 600 milyar doların üzerinde milli gelire etkisi oldu.

ÇANAKKALE’NİN MALİYETİ BUGÜN 3,5 MİLYAR AVRO

İstanbul’da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden günde 200 bin, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden 250 bin, Avrasya Tüneli’nden 60 bin, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden de 100 bin araç geçiyor. Marmaray’ı 600 bin kişi kullanıyor. Bir gün buraları kapatalım İstanbul kilitlenir. Bugün Çanakkale Köprüsü’nün maliyeti 2 milyar 545 milyon avro. Bugün 3.5 milyar avrodan aşağıya yapamazdınız.

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25 YILDA 22 MİLYAR AVRO

İstanbul Havalimanı için 10 milyar avro yatırım yapıldı. 25 yıl içinde 22 milyar avro kira getirecek bir finansal modelini başarıyla yapmış bir hükümet var. Bayram süresince toplamda 1.400 uçak ve 230 bin yolcuya hizmet verdik. İlk açıldığı yıl belirlenen garanti yolcu sayısını da aştığımız için 22 milyon avro ek gelir sağladık. Hem kiramızı alacağız hem de artan yolculardan da tekrar bir gelirimiz olacak.

OTOBÜSLER ÇALIŞMIYOR

İstanbul’un sürekli yatırıma ihtiyacı var. Özellikle İstanbul’un birinci ihtiyacı toplu taşıma ve metro hatlarının yapılmasıdır. Filoyu, işletmeyi yenilemek lazım. Bunlar belediyenin olmazsa olmaz görevleridir. Ama İstanbul’la ilgili şikayetleri sıkıntıları görüyoruz. Yürüyen merdiveni, otobüsü çalıştıramayan bir zihniyet var. Bütün klasik CHP belediyelerinde olduğu gibi çok laf var ama icraat göremiyoruz ne yazık ki.

BÜTÇEDEN PARA ÇIKMADI

Yap-işlet-devret modeliyle devletin cebinden tek kuruş çıkmadan 37,5 milyar dolarlık yatırım yaptık. Eğer bütçeden yapsaydık, somut olarak vermem gerekirse, Tokat Havalimanı’nı, Rize-Artvin Havalimanı’nı, Kömürhan Köprüsü’nü yapamayacaktık. Şu anda özellikle kırsal kesimdeki haberleşme ve internet faaliyeti konusunda çalışmalarımızı artırdık. 5G ile ilgili çok büyük faaliyetlerimiz var. 5G’nin yerli ve milli olması için Ankara’da bir kümelenme kuruldu. Önümüzdeki dönemde 2G’nin ömrü dolacak. 5G ile ilgili 29 Temmuz’da İstanbul Havalimanı’nda bir lansman yapacağız. 5G’ye sahip bir havalimanına kavuşmuş olacağız.

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Ankara-İzmir arası 3,5 saate düşecek

Şu an Türkiye genelinde yapımı devam eden tam 4 bin 500 kilometrelik demir yolu hattımız var. 2025 yılı sonu itibarıyla tam 500 kilometre uzunluğundaki Ankara-İzmir hattında da hızlı treni faaliyete alacağız. Yaklaşık 3,5 saatte vatandaşlarımız Ankara’dan İzmir’e seyahat imkânına kavuşacak. Ankara-Sivas hattımızda da imalatlarımız son aşamaya gelmekte. Ankara-Kırıkkale arasında bazı sıkıntılarımız vardı, çözdük. İnşallah 2023 başlarında da Ankara-Sivas arasını hizmete alacağız.

Kanal İstanbul için devlerle görüşüyoruz

Kanal İstanbul tüm Türkiye için olmazsa olmazdır. Dünyadaki ticaret hacminin artmasıyla bunlara lojistik olarak cevap verebilmek ve Boğaz trafiğinin rahatlatılması için Kanal İstanbul projesi çok önemli. Ulaşım yollarımızı yaparak Kanal İstanbul’a başladık. Biz öncelikle bu ulaşım yollarını, alternatif yollarını yaptıktan sonra da ana ihaleyi yapıp ana işe başlayacağız. Şu an kara yolu Başakşehir-Hadımköy-Ispartakule bağlantısındaki işimiz devam ediyor. Sazlıdere Köprüsü’ndeki imalatlarımız da devam ediyor. Hem Kanal İstanbul’a ait köprülerin birini imal ediyoruz hem de Mahmutbey TEM Otoyolu gişelerindeki sıkışıklığı ortadan kaldıracak alternatif bir yol olan yolumuzu yapmaya devam ediyoruz. Bu dünyanın en büyük altyapı projelerinden biri. Dünyanın bu işte tecrübeli en büyük altyapıları, deniz yapıları yapmış firmalarla da görüşmelerimiz devam ediyor.

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