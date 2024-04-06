5G'ye geçişi hızlandırır

Türkiye'de 4,5G altyapısının temelleri üzerine inşa edilerek ilerleyen 5G yatırımlarını hızlandıran ULAK Haberleşme'nin, 5G saha denemeleriyle ülkenin iletişim altyapısında 'yeni çağın kapılarını' aralaması bekleniyor.

3 BİN BAZ İSTASYONU VAR

Haberleşme ve telekomünikasyon alanında yerli ve milli firma olan ULAK Haberleşme, Evrensel Faz 1-2-3 projeleri kapsamında özellikle kırsal alanlarda kapsama alanı oluşturarak Türkiye'nin dijital dönüşümüne önemli katkılar sağlıyor. Bu projelerle Türkiye'nin en büyük 3 operatörüne de hizmet sağlayarak ülkenin her köşesinde kesintisiz iletişim imkanı sunuyor. ULAK Haberleşme, 3 bine yakın baz istasyonuyla hizmet vermeyi sürdürürken teknoloji odaklı yaklaşımı ve sürekli yenilikçi çözümleriyle de ülkenin uluslararası alanda rekabet gücünün artırılmasına katkı sunuyor.

DOĞAL AFETE KARŞI MOBİL HALE GELİYOR

Afet ve acil durum senaryolarına yönelik geliştirilen ULAK Taşınabilir Baz İstasyonu çözümüyle farklı araçlarla entegrasyon sağlanarak normal zamanlarda sabit direklere kurulan baz istasyonu taşınabilir hale getiriliyor ve ihtiyaç olan bölgelerde hızlı bir şekilde kuruluyor. Böylece bina üstünde yer alan ve doğal afetler sebebiyle çöken binalar nedeniyle çalışamaz hale gelen baz istasyonları yerine ULAK mobil istasyonları hizmet veriyor.

ASKERİ İHTİYACI DA KARŞILAYABİLİYOR

Bir diğer 4,5G özel çözümü olan İHA POD sistemine entegre ULAK baz istasyonu ve çekirdek şebekesiyle kapalı devre haberleşme şebekesi kuruluyor. İHA POD ile sahadaki personel ve merkez arasında anlık, geniş bantta veri, görüntü ve ses aktarımı sağlanan özel ağ yapısı kuruluyor. İHA'ların kanat altına entegre edilen ULAK POD baz istasyonları, sivil, kamu ve askeri tüm ihtiyaçlara cevap verebilecek nitelikte tasarlandı.

TÜRKİYE'NİN REKABET GÜCÜNÜ ARTIRIR

5G yatırımlarını hızlandıran ULAK Haberleşme, 5G teknolojisine geçiş sürecinde 4,5G altyapısının temelleri üzerine inşa edilen bir yapıyla ilerliyor. ULAK Haberleşme bünyesinde devam eden 5G geliştirme çalışmaları kapsamında, mevcut 4,5G altyapısının geliştirme süreçlerinden elde edilen bilgi birikiminin en verimli şekilde 5G'ye aktarılması hedefleniyor. Türkiye'nin 5G yatırımları, uluslararası standartlara uygun altyapı ve teknolojik gelişmelere dayanarak kullanıcıların daha hızlı ve güvenilir iletişim deneyimleri yaşamasını hedefliyor. Bu sayede Türkiye, dijital dönüşüm sürecinde önemli bir adım atarak endüstriyel ve ekonomik açıdan da rekabet gücünü artıracak.







